Не вірю, що існує заміна душі: Стівен Спілберг виступив проти ШІ в кіно
Американський режисер і продюсер Стівен Спілберг заявив, що штучний інтелект не повинен мати вирішального слова у творчих процесах Голлівуду.
Свою позицію автор фільмів Щелепи та Список Шиндлера озвучив під час участі у подкасті IMO, який ведуть Мішель Обама та Крейг Робінсон.
Режисер наголосив, що допускає використання ШІ у певних сферах, однак не хоче, щоб технології замінювали людей у кіноіндустрії.
Стівен Спілберг визнав, що штучний інтелект може бути корисним у деяких технічних процесах кіновиробництва. Зокрема, він припустив, що ШІ здатен допомагати з пошуком локацій для зйомок або виконанням рутинної роботи.
При цьому Спілберг додав, що комп’ютер не може відчувати більше, ніж людина, а сама ідея такого підходу суперечить його уявленню про професію режисера та продюсера.
— Мені не подобається ШІ там, де він займає певну позицію або коли за столом сценаристів залишається порожнє крісло. Я не готовий до такої заміни, тому що не вірю у свідомість. Я не вірю, що існує заміна душі. Не думаю, що це алгоритм, який можна винайти, — сказав Спілберг.
Режисер також наголосив, що не хоче, аби штучний інтелект ухвалював творчі рішення у фільмах.
— Не кажіть мені, як писати діалоги для персонажа. Не кажіть, куди ставити камеру. І не кажіть, який вигляд повинна мати декорація, якщо тільки ШІ не є просто інструментом у великому наборі засобів художника-постановника, — зазначив він.
За словами Спілберга, ШІ може залишатися лише допоміжним інструментом, але не повинен мати останнього слова у творчості.
Леонардо Ді Капріо теж висловився проти ШІ
Схожу позицію щодо штучного інтелекту вже висловлював і Леонардо Ді Капріо. В інтерв’ю журналу Time актор заявив, що ШІ не здатен створювати справжнє мистецтво через відсутність людяності.
За словами Ді Капріо, навіть технічно вражаючі ШІ-роботи швидко губляться серед іншого контенту в інтернеті, оскільки їм бракує справжніх емоцій та людського досвіду.
Нагадаємо, раніше актор Метью Макконагі запатентував власний образ, щоб захиститися від ШІ.