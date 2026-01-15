Актор Метью Макконагі обрав незвичну юридичну стратегію для боротьби з підробками, створеними штучним інтелектом.

Він оформив торговельні марки на власне зображення, голос і впізнавані фрази, щоб у разі зловживань мати змогу звертатися до федерального суду США.

Макконагі оформив себе як торгові марки

За останні кілька місяців Відомство з патентів і торговельних марок США схвалило вісім заявок, поданих від імені Макконагі.

Йдеться про відео та аудіофрагменти з його участю. Зокрема, семисекундний ролик, де актор стоїть на ґанку, три секунди відео біля різдвяної ялинки, а також аудіозапис із культовою фразою Alright, alright, alright із фільму Під кайфом та збентежені (Dazed and Confused).

За словами юристів зірки, ці торговельні марки мають запобігти несанкціонованому використанню голосу або зовнішності актора в ШІ-застосунках і цифрових підробках.

Вони розраховують, що така реєстрація дозволить швидше зупиняти порушників або подавати позови до федеральних судів – навіть у ситуаціях, коли підробки не використовуються безпосередньо для реклами товарів.

Сам Макконагі наголошує, що хоче чітко зафіксувати: будь-яке використання його образу чи голосу має відбуватися лише за його згодою та з належним зазначенням авторства.

Знаменитості та ШІ-фейки

Подібні проблеми вже виникали в інших зірок. З ШІ-фейками в інтернеті стикалися, зокрема, Том Генкс і Тейлор Свіфт.

Хоча закони окремих штатів США захищають право на публічний образ, вони здебільшого стосуються комерційного використання. У випадку з монетизованими ШІ-відео в мережі межа між комерційним і некомерційним контентом часто залишається розмитою.

Адвокати Макконагі визнають, що подібна практика – майже безпрецедентна, і результат можливих судових спорів поки важко спрогнозувати. Водночас вони вважають за необхідне перевірити цей інструмент на практиці.

У Голлівуді та профспілках сподіваються на законодавчі зміни. У Конгресі США ще у 2024 році внесли законопроєкт, який забороняє створення ШІ-копій людей без їхньої згоди, однак документ досі не розглянули ні в Палаті представників, ні в Сенаті.

Джерело : The Wall Street Journal