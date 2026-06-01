В День Киева, когда столица отмечала 1544-летие, состоялся 33-й благотворительный Пробег под каштанами.

Этот масштабный проект уже более трех десятилетий объединяет людей ради спасения детских жизней.

В этом году ведущей и официальным амбассадором забега стала ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт вместе с шоуменом Андреем Джеджулой.

Сейчас смотрят

Как прошел 33-й Пробег под каштанами

Ради безопасности участников в условиях полномасштабной войны Пробег под каштанами уже в пятый раз прошел в онлайн-формате.

Символическую дистанцию в пять километров в своем темпе преодолевали целыми семьями, громадами и корпоративными командами.

Всего на старт вышли более 10 тыс. участников и 143 команды из 79 населенных пунктов Украины и более чем 39 стран мира. В частности из США, Великобритании, Канады, Германии, Польши, а также Кении, Чили и Австралии.

Особенно символичным был старт в Херсоне. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность, местная команда единомышленников впервые вышла на забег в родном городе.

За рубежом официальные локальные встречи бегунов состоялись в десятках городов — от Нью-Йорка и Далласа до Парижа, Вены и Цюриха.

К старту в Ирландии присоединился украинский скелетонист и участник Олимпийских игр Владислав Гераскевич.

Расширить масштабы проекта в мире помогли Министерство иностранных дел Украины, украинские общины и посольства в разных странах.

Символический старт в Киеве

В самом сердце столицы состоялся символический забег амбассадоров и партнеров проекта.

На старт вместе с ведущей Фактов ICTV Оксаной Гутцайт и Андреем Джеджулой вышли мэр Киева Виталий Кличко, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, представители КГГА, медики Центра детской кардиологии и кардиохирургии, дипломаты, представители бизнеса, СМИ, шоу-бизнеса и Сил безопасности и обороны Украины.

Цель 33-го Пробега под каштанами — сбор средств на покупку видеоларингоскопа для отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.

Это сверхсовременное оборудование крайне необходимо для лечения малышей со сложными пороками сердца, поскольку позволяет врачам максимально безопасно и точно проводить манипуляции у самых маленьких пациентов.

Благотворительные взносы и регистрация на забег все еще продолжаются на официальном сайте проекта probig.in.ua. Окончательные результаты сбора и итоговую сумму организаторы объявят чуть позже на специальной пресс-конференции.

Фото: Инна Загорулько

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.