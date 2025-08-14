Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт поделилась историей знакомства со своим мужем, президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

Пара находится в браке уже 24 года, у них двое детей — дочь Элина и сын Марко. Гутцайт называет свою историю любви с мужем “готовым сценарием для голливудского фильма”, достойного премии Оскар.

Гутцайт о знакомстве с мужем

Ведущая вспомнила, как в феврале 2001 года полетела на Международный спортивно-научный конгресс в Израиле. Именно эта поездка перевернула жизнь Оксаны, тогда еще аспирантки Академии спортивного воспитания, полной амбиций и мечтаний о спортивной карьере.

— В нашей группе от Украины был Вадим Гутцайт — олимпийский чемпион 1992 года, гордость Украины, известный фехтовальщик. Я о нем раньше не слышала. В блокноте, куда я записывала все важное, я даже перепутала его фамилию — написала Вадим Бутцай вместо Гутцайт. Этот блокнот я храню до сих пор, как милое воспоминание о том времени, — поделилась ведущая.

Гутцайт говорит, что на тот момент ее жизнь была распланирована, она встречалась с парнем уже шесть с половиной лет и в августе они планировали пожениться. Однако судьба сложилась иначе.

На конгрессе Оксана с Вадимом сначала просто общались. Мужчина поразил ее своей харизмой, уверенностью и одновременно простотой. За две недели, проведенные вместе, ведущая поняла, что влюбилась.

— Это было как молния — за три дня я потеряла голову. Вадим стал для меня настоящим принцем из сказки. Я быстро разгадала его секрет: он снаружи как бы очень жесткий и дисциплинированный, а внутри — очень любящий и добрый, — призналась телезвезда.

После возвращения из Израиля влюбленные начали переписываться и общаться по телефону. Вадим часто приезжал из Киева в Харьков, где Оксана жила и работала тренером по художественной гимнастике.

К слову, родители ведущей сначала были категорически против ее отношений с Вадимом. Несмотря на это, Оксана разорвала помолвку и сделала выбор в пользу настоящей любви. Гутцайт говорит, что сейчас у него прекрасные отношения с бывшим женихом, у него есть жена и двое детей.

— Наш роман развивался стремительно, как в настоящем кино. Через три месяца после конгресса, в июне, мы поженились. Я помню, как говорила маме: Он настоящий, мой принц на белом коне. И я не ошиблась. Вадим оказался не только любящим мужем, но и человеком с невероятной силой воли. Даже на бытовом уровне, если он решил не есть после шести или не употреблять алкоголь — это закон. Каждый день с ним — это напоминание, что настоящая любовь может прийти неожиданно и изменить все навсегда. И я благодарна судьбе, что тот конгресс в Израиле свел нас вместе, — подытожила Гутцайт.

Источник : Новое время

