В Полтаве запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта
Депутаты Полтавского городского совета поддержали решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта на территории общины.
Об этом сообщила языковая омбудсменка Елена Ивановская.
Запрет русскоязычного культурного продукта в Полтаве: что известно
В документе говорится, что его разработали с целью защиты украинского информационного пространства от влияний государства-агрессора, а также для поддержки национальной идентичности, культуры, исторической памяти и традиций.
Согласно решению, ограничения будут действовать в общественном транспорте, заведениях питания, учреждениях культуры, на торговых площадках и других публичных местах.
Запрет включает публичное использование русскоязычных музыкальных произведений, книг, фильмов, театральных постановок, концертных программ и культурно-образовательных мероприятий.
В горсовете считают, что такие шаги должны способствовать укреплению украинского культурного пространства в условиях продолжающейся российской агрессии.
Напомним, 27 мая в Украине был введен День украинской музыки.
Праздник будут отмечать каждый год в третью субботу сентября.
Его введение призвано отдать должное украинским музыкантам, авторам, исполнителям и деятелям музыкальной сферы, которые развивают национальную культуру и поддерживают ее в условиях полномасштабной войны.
В сопроводительных материалах постановления отмечается, что украинская музыка играет важную роль в укреплении собственного культурного пространства и уменьшении влияния российского культурного продукта.
Новый праздник должен способствовать популяризации украинской культуры за рубежом и усилению ее международного присутствия.