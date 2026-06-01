Депутаты Полтавского городского совета поддержали решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта на территории общины.

Об этом сообщила языковая омбудсменка Елена Ивановская.

Запрет русскоязычного культурного продукта в Полтаве: что известно

В документе говорится, что его разработали с целью защиты украинского информационного пространства от влияний государства-агрессора, а также для поддержки национальной идентичности, культуры, исторической памяти и традиций.

Согласно решению, ограничения будут действовать в общественном транспорте, заведениях питания, учреждениях культуры, на торговых площадках и других публичных местах.

Запрет включает публичное использование русскоязычных музыкальных произведений, книг, фильмов, театральных постановок, концертных программ и культурно-образовательных мероприятий.

В горсовете считают, что такие шаги должны способствовать укреплению украинского культурного пространства в условиях продолжающейся российской агрессии.

Напомним, 27 мая в Украине был введен День украинской музыки.

Праздник будут отмечать каждый год в третью субботу сентября.

Его введение призвано отдать должное украинским музыкантам, авторам, исполнителям и деятелям музыкальной сферы, которые развивают национальную культуру и поддерживают ее в условиях полномасштабной войны.

В сопроводительных материалах постановления отмечается, что украинская музыка играет важную роль в укреплении собственного культурного пространства и уменьшении влияния российского культурного продукта.

Новый праздник должен способствовать популяризации украинской культуры за рубежом и усилению ее международного присутствия.

