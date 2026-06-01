У День Києва, коли столиця відзначала 1544-річчя, відбувся 33-й благодійний Пробіг під каштанами.

Цей масштабний проєкт уже понад три десятиліття об’єднує людей заради порятунку дитячих життів.

Цього року ведучою та офіційною амбасадоркою забігу стала ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт разом із шоуменом Андрієм Джеджулою.

Як минув 33-й Пробіг під каштанами

Заради безпеки учасників в умовах повномасштабної війни Пробіг під каштанами вже вп’яте минув у онлайн-форматі.

Символічну дистанцію у пʼять кілометрів у власному темпі долали цілими родинами, громадами та корпоративними командами.

Загалом на старт вийшли понад 10 тис. учасників та 143 команди із 79 населених пунктів України та більш ніж 39 країн світу. Зокрема зі США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Польщі, а також Кенії, Чилі та Австралії.

Особливо символічним був старт у Херсоні. Попри постійні обстріли та небезпеку, місцева команда однодумців уперше вийшла на забіг у рідному місті.

За кордоном офіційні локальні зустрічі бігунів відбулися у десятках міст — від Нью-Йорка й Далласа до Парижа, Відня та Цюриха.

До старту в Ірландії долучився український скелетоніст та учасник Олімпійських ігор Владислав Гераскевич.

Масштабувати проєкт у світі допомогли Міністерство закордонних справ України, українські громади та посольства у різних країнах.

Символічний старт у Києві

У самому серці столиці відбувся символічний забіг амбасадорів та партнерів проєкту.

На старт разом із ведучою Фактів ICTV Оксаною Гутцайт та Андрієм Джеджулою вийшли мер Києва Віталій Кличко, президент НОК України Вадим Гутцайт, представники КМДА, медики Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, дипломати, представники бізнесу, медіа, шоубізу та Сил безпеки й оборони України.

Мета 33-го Пробігу під каштанами — це збір коштів на купівлю відеоларингоскопа для відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Це надсучасне обладнання критично необхідне для лікування малюків зі складними вадами серця, оскільки дозволяє лікарям максимально безпечно та точно проводити маніпуляції у найменших пацієнтів.

Благодійні внески та реєстрація на забіг усе ще тривають на офіційному сайті проєкту probig.in.ua. Остаточні результати збору та фінальну суму організатори оголосять трохи згодом на спеціальній пресконференції.

Фото: Інна Загорулько

