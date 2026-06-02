Ведуча рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 Аліна Шаманська повідомила, що тимчасово залишає Київ через проблеми зі здоров’ям.

Перед цим блогерка та телеведуча тиджень страждала від сильного головного болю, який не вдавалося зняти знеболювальними препаратами.

Шаманська про стан та діагноз

За словами ведучої, після тижня безперервного головного болю вона звернулася до лікарні. Спочатку Шаманська відвідала терапевта, яка направила її на консультацію до невролога.

У соцмережах підписники припускали, що причиною поганого самопочуття може бути мігрень або гайморит. Однак після обстеження лікар поставив інший діагноз.

Згідно з медичним висновком, у Шаманської виявили головний біль напруги з перенапруженням перикраніальної мускулатури.

Йдеться про один із найпоширеніших видів головного болю, який супроводжується відчуттям стискання голови, тиском у скронях, потилиці або лобі та часто пов’язаний із перенапруженням м’язів шиї й плечового поясу.

Серед можливих причин такого стану лікарі називають стрес, тривожність, недосипання, тривалу роботу за комп’ютером чи телефоном, хронічну втому та емоційне виснаження.

Шаманська залишає Київ

Попри проблеми зі здоров’ям, ведуча вирішила не скасовувати заплановану на сьогодні робочу зйомку. Після цього Аліна Шаманська планує залишити столицю, щоб зосередитися на відновленні.

— Я їду з Києва, бо я маю подбати про себе, про свій і ментальний стан, і про стан свого здоров’я. Я вже списалася з продюсером телеканалу. Жодних проблем, будуть мене чекати. Бажають здоров’я, бо то є найголовніше, — розповіла ведуча у сториз.

Вона додала, що наразі не знає, коли повернеться до роботи та життя в Києві. Аліна поділилася, що цього разу свідомо відмовилася від будь-яких дедлайнів і планує орієнтуватися виключно на власне самопочуття та рекомендації лікарів.

— Я сказала, що це може бути тиждень, може бути два, може бути і більше. Просто буду дивитися на свій стан, що будуть говорити лікарі, — пояснила телеведуча.

Блогерка зазначила, що літні канікули сина дадуть їй змогу зосередитися на відновленні та не поспішати з поверненням до звичного ритму життя.

Аліна Шаманська також закликала підписників не ігнорувати проблеми зі здоров’ям і звертатися до фахівців, якщо щось турбує.

