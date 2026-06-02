Хореографка Ілона Гвоздьова, якій часто доводиться бути суддею на танцювальних конкурсах, розкритикувала вибір треків для дитячих номерів.

Вона звернула увагу на те, що на дитячих конкурсах дедалі частіше використовують пісні з нецензурною лексикою, сексуалізованим змістом та меседжами, які не відповідають віку учасників.

Ілона Гвоздьова звернулася до викладачів

Приводом для допису у соцмережах став черговий захід, де Гвоздьова працювала у складі журі. Її обурило те, що діти виступали під англомовний трек, у якому неодноразово звучало нецензурне слово.

— І щоразу виникає питання: невже батьки не чують, про що ця музика? Невже викладач не перевіряє зміст і переклад перед тим, як ставити номер дітям 10, 12 чи 14 років? Мене дивує не лише сам факт використання таких треків, а й відсутність будь-якої реакції, — зауважила танцівниця.

Хореографка нагадала, що правила багатьох дитячих та молодіжних конкурсів передбачають відповідність репертуару віку учасників і забороняють матеріали з нецензурною лексикою чи сексуалізованим змістом. Проте, на її думку, на практиці ці вимоги часто ігноруються.

Реакція мережі

За допис Ілоні Гвоздьовій подякувала співачка та музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова. Вона підтвердила, що на музичних конкурсах така проблема також є, і поділилася власним баченням контролю ситуації.

— Інколи не вкладається в голові переклад треків , які викладачі обирають для розвитку мистецтва і діти слухають це сотні годин на репетиціях… І коли я починаю вголос казати це на конкурсах — всім це дуже не подобається, бо це “псує” настрій викладачам. Одним словом — тільки заборона використання фонограм не за віком, напевно тільки так, якщо самостійно викладач не може зорієнтуватися у перекладі, — пропонує артистка.

Інші користувачі пропонують знімати бали або дискваліфіковувати учасників, якщо музика чи постановка не відповідають віку дітей. Вони вважають, що лише такі заходи можуть змусити тренерів і викладачів уважніше ставитися до вибору матеріалу для виступів.

