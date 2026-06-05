У віці 72 років помер британський актор Ентоні Гед. Він був зіркою серіалів Баффі – винищувачка вампірів та Тед Лассо.

Про його смерть повідомили доньки Емілі та Дейзі Гед у заяві для BBC.

Помер актор Ентоні Гед: що відомо

У заяві зазначається, що актор помер через ускладнення, викликані пневмонією. Ентоні Гед помер в оточенні своєї родини.

Зараз дивляться

– Було і завжди буде честю та привілеєм бути його доньками та на власні очі бачити вплив, який він та його робота мали на багатьох. Ми знаємо, як сильно його не вистачатиме друзям, колегам та шанувальникам проєктів, у яких він брав участь — він дуже любив свою роботу і завжди вважав себе неймовірно щасливим, що мав змогу працювати разом з такими винятково талановитими людьми, у таких чудових постановках, протягом кар’єри, яка тривала кілька десятиліть, — написали Емілі та Дейзі Гед.

Найбільшу популярність Геду принесла роль спостерігача Руперта Джайлза в американському телесеріалі Баффі – переможниця вампірів, а також роль головного антагоніста Руперта Менніона у серіалі Тед Лассо.

Також актор зіграв прем’єр-міністра у комедійному скетч-шоу Маленька Британія та Утера Пендрагона у фентезійно-пригодницькому серіалі Мерлін.

Попри те, що Геда насамперед знали завдяки його роботам на телебаченні, свою творчу кар’єру він розпочав у театрі.

Наприкінці 1970-х років актор виступав у мюзиклі Годспел (Godspell).

Згодом він брав участь у постановках Шахи (Chess), Пітер Пен (Peter Pan) та Шоу жахів Роккі наживо (Rocky Horror Show Live).

Нагадаємо, у віці 57 років помер американський актор і продюсер Патрік Малдун. Причиною смерті став серцевий напад.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.