Компания Disney официально возобновила работу над игровым фильмом по мотивам мультфильма Рапунцель: Запутанная история (Tangled).

После непродолжительной паузы лента получила исполнителей главных ролей, которых уже представили зрителям.

Экранизация Рапунцель — кто сыграет главные роли

Выбор студии пал на молодых звезд, которые уже имеют опыт работы в крупных проектах.

Образ принцессы Рапунцель, обладающей волшебными длинными волосами, воплотит австралийская актриса Тиган Крофт. Роль очаровательного разбойника Флинна Райдера досталась Майло Менхайму.

Разработку этого проекта приостановили весной прошлого года из-за провала в прокате новой Белоснежки. Компания тогда даже отказалась от громкой премьеры фильма в Великобритании.

Что известно об актерах

Тиган Крофт наиболее известна зрителям по роли Рейвен в сериале DC Титаны. Также она сыграла главную роль в фильме Netflix Несломленный дух о мореплавательнице Джессике Уотсон, которая в 16 лет отправилась в одиночное кругосветное плавание. Лента снята по реальным событиям.

Майло Менхайм хорошо знаком аудитории Disney благодаря главной роли в франшизе Зомби. Помимо актерского таланта, он продемонстрировал незаурядные хореографические способности, заняв второе место в 27-м сезоне танцевального шоу. Мать Майло — лауреат премий Эмми и Золотой глобус Кэмрин Менхайм.

Творческая команда и наследие оригинала

Оригинальный анимационный фильм Рапунцель: Запутанная история (Tangled) вышел в 2010 году. Лента, где героев озвучивали Мэнди Мур и Закари Ливай, стала настоящим хитом, собрав почти $600 млн в мировом прокате.

После этого появились короткометражка Рапунцель: Счастливы навсегда (Tangled Ever After) и сериал Запутанные приключения Рапунцель (Rapunzel’s Tangled Adventure).

Режиссерское кресло занял Майкл Грейси, известный по постановке мюзикла Величайший шоумен. Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон, которая работала над фильмами Тор: Любовь и гром и Давайте отомстим.

Дата начала съемок и премьеры фильма остаются неизвестными. Ближайшим крупным релизом студии станет Ваяна (Moana), которая выйдет на экраны 10 июля этого года.

Источник : Variety