Компанія Disney представила перший тизер-трейлер анімаційного фільму Льодовиковий період: Точка кипіння (Ice Age: Boiling Point).

Шоста частина популярної франшизи вийде в кінотеатрах 5 лютого 2027 року. Це буде перший повнометражний фільм серії за понад десять років.

Стрічку випускає студія 20th Century Studios. Новий фільм поверне на екрани улюблених персонажів, які знову вирушать назустріч небезпечним пригодам.

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Льодовиковий період 6 — тизер від Disney

У тизері показано, як Мані, Сід, Дієго, Еллі та Бак разом зі Скратом, Малюком Скратом, Крешем і Едді буквально вилітають із жерла вулкана та потрапляють у вир нових пригод.

Згідно з офіційним описом, герої вирушать до раніше небачених куточків Загубленого світу, де на них чекатимуть динозаври, вулканічна активність і потоки лави.

Хто озвучить персонажів

До озвучування нової частини повернулися актори, чиїми голосами говорять головні герої франшизи.

Мані знову озвучить Рей Романо, Сіда — Джон Легуізамо, Дієго — Деніс Лірі, Еллі — Квін Латіфа, а Бака — Саймон Пегг.

Також до акторського складу увійшли Дженніфер Лопес, Кікі Палмер, Адам Дівайн, Шон Вільям Скотт, Ванда Сайкс, Нік Офферман та інші.

Історія франшизи

Франшиза Льодовиковий період, створена студією Blue Sky Studios, стартувала у 2002 році та стала однією з найуспішніших серій анімаційних фільмів XXI століття.

До основної серії входять фільми Льодовиковий період (2002), Льодовиковий період 2: Глобальне потепління (2006), Льодовиковий період 3: Ера динозаврів (2009), Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф (2012) та Льодовиковий період: Зіткнення неминуче (2016).

У 2022 році також вийшов спін-оф Пригоди Бака, у якому Саймон Пегг знову озвучив одного з найпопулярніших персонажів серії.

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