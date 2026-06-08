У понеділок, 8 червня, помер ведучий і коментатор Champion Radio Олександр Тингаєв.

Трагічну новину повідомили у Champion Radio.

Помер ведучій Олександр Тингаєв

Останні дні Олександр перебував у реанімації. Лікарі боролися за його життя після нещасного випадку, що стався минулого тижня.

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Під час риболовлі ведучий зачепив вудкою високовольтний кабель і зазнав ураження електричним струмом.

Олександру Тингаєву було 46 років. Він працював у команді Champion Radio від першого дня роботи радіостанції.

Колеги згадують його як душу колективу, веселого, креативного та ініціативного ведучого.

Його голос звучав у прямих трансляціях футбольних, баскетбольних і хокейних матчів.

Тингаєв був одним із головних ведучих радіостанції та працював над проєктами Велике Спортивне Шоу, Великий спортивний вікенд, Єврофан і Клуб чемпіонів.

У 2022 році Олександр вступив до лав Збройних сил України та захищав державу на сході країни.

– Колектив Champion Radio висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким Олександра Тингаєва. Наша радійна родина понесла велику і непоправну втрату, – йдеться у заяві Champion Radio.

Раніше Тингаєв був коментатором каналів Футбол та 1+1. На ICTV Олександр коментував матчі ліги Європи.

Нагадаємо, на війні загинув режисер, журналіст і військовослужбовець Костянтин Штифурак, командир відділення БпЛА на псевдо Режисер.

Фото: Champion Radio

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