На войне погиб режиссер, журналист и военнослужащий Константин Штифурак, командир отделения БПЛА по псевдо Режиссер.

Об утрате сообщил Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского.

На фронте погиб Константин Штифурак

В учебном заведении отметили, что Константин Штифурак являлся выпускником исторического факультета и сыном доцента кафедры психологии и социальной работы Владимира Штифурака.

Во время службы он занимал должность командира отделения беспилотных летательных аппаратов и выполнял боевые задания прямо на линии столкновения.

– Коллектив Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского с глубокой печалью сообщает о гибели Константина Штифурака, выпускника исторического факультета, сына доцента кафедры психологии и социальной работы Владимира Штифурака, – говорится в сообщении.

Что известно о Штифураке

Константин Штифурак проходил военную службу как командир отделения БПЛА (позывной режиссер), добросовестно и ответственно выполняя боевые задания на линии боевых столкновений.

В мирной жизни Константин был журналистом и режиссером.

С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он сознательно встал на защиту Родины и до последнего оставался в строю, демонстрируя мужество, стойкость, ответственность и верность Украине.

До полномасштабной войны Константин Штифурак работал оператором и снимал видео для разных проектов.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн упомянул его как ответственного и открытого к любым творческим задачам специалиста.

– Безотказный и ответственный, он соглашался на любое предложение. Последние годы до 2022-го работал оператором, в частности, один из немногих снимал видео с квадрокоптеров, когда это еще не было мейнстримом. Помню, как без колебаний и этих загибаний пальцев радостно согласился снять нелегальный мини-НПЗ на Харьковщине, — рассказал Куюн.

Летом 2022 года Штифурак присоединился к Силам обороны Украины.

Он служил командиром отделения БПЛА подразделения Адские шершни 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

За службу был награжден медалью За военную службу Украины.

Во время выполнения обязанностей помогал с волонтерским собранием и занимался животными.

