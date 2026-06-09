Starlight Production совместно с Новым каналом начали съемки комедийного фильма Два Рождества, одна Леся с ведущей Лесей Никитюк в главной роли.

Дистрибутором фильма выступит компания Green Light Films.

Комедия Два Рождества, одна Леся – дата премьеры

На съемочной площадке несмотря на календарное лето царит рождественская атмосфера с мандаринами, кофе, соломенными “пауками”, гирляндами, столом с 12 блюдами, елкой и “снегопадом” за окном.

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– Идея очень крутая, поэтому она заслуживает просмотра не только на телевидении, но и в кинотеатрах. К тому же считаю, что сейчас жанр рождественской комедии точно ко времени, хотя вокруг много драмы. У меня с первых дней полномасштабного вторжения возникало ощущение, что те, кто умеют веселиться, создавать позитивное настроение и нести волну смеха вопреки всему, будут находить утешение и в наших развлекательных проектах. А Рождество – это особенный период, когда чудеса действительно случаются, – отмечает продюсер фильма, директор Студии 1 Starlight Production Елена Антонова.

Уже известно, что показ комедии с Лесей Никитюк на больших экранах стартует с 1 января 2027 года.

Два Рождества, одна Леся – актерский состав

Главную героиню выбрали сразу после прочтения сценария. Для ведущей Нового канала Леси Никитюк это уже вторая полнометражная картина. В прошлом году она дебютировала в кино, снявшись в комедии Песики.

– Есть такая фраза: “Сделать второй ход труднее, чем первый”. Поэтому мне сниматься во второй раз еще страшнее, важнее, ответственнее. Хотя общего страха ко всему, как было в первом фильме, уже нет: я легче погружаюсь в сцену и отдаюсь роли, – делится Никитюк.

Телезвезда добавила, что благодаря участию в проекте получает новые знания, работает с новой командой, в частности с актерами, рядом с которыми продолжает учиться.

– Ну, а где мне еще познавать актерское мастерство? Это лучший опыт, знания и развитие, которые могут случиться со мной за 15 дней. Поэтому, конечно, я согласилась. Это еще одно невероятное приключение в моей жизни! Пусть все сложится как можно лучше для всех нас, и картина выйдет на экраны радовать наших зрителей, – резюмирует Леся.

Партнерами Никитюк на съемочной площадке стали Владимир Кравчук, Ирма Витовская, Евгений Лесничий, Александр Соколов, Евгения Мякенькая и другие.

Не обойдется и без нового рождественского саундтрека. Создатели фильма уверены, что эта песня не только будет ассоциироваться у зрителей с праздником, но и надолго засядет в голове после просмотра.

– Не хочу говорить раньше времени, но это очень известный украинский певец, который в сотрудничестве с нашим проектом создаст рождественский хит для кинофильма. Скоро расскажем, и я думаю, что это будет шок-контент в хорошем смысле! – интригует Елена Антонова.

Два Рождества, одна Леся – сюжет

События фильма будут разворачиваться вокруг продавщицы из Белой Церкви по имени Леся, которая отказалась от собственных амбиций стать телезвездой ради любви. Со временем она начинает об этом жалеть.

На Рождество Леся получает подарок в виде шанса выбрать между двумя абсолютно разными версиями жизни. Засыпая каждую ночь в одном мире, она просыпается в другом.

Главной героине придется решить: остаться в глянцевой картинке или быть счастливой там, где ее принимают такой, какая она есть.

– Наше кино Два Рождества, одна Леся – о синдроме отложенной жизни. О той самой иллюзии, за которую мы часто цепляемся: “А если бы можно было изменить прошлое? Если бы тогда я поступила иначе?”. Вот это вечное “а если бы” ужасно мешает жить здесь и сейчас, ценить момент несмотря на все сложности, – делится автор идеи, шоураннер и главный сценарист Юрий Микуленко.

Главная идея, которую хотят донести создатели фильма, заключается в том, что каждый имеет право на счастье прямо сейчас. Авторы убеждены, что украинцам не стоит ставить жизнь на паузу из-за обстоятельств или войны, чтобы потом не жалеть об упущенном шансе.

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