Популярна телеведуча та зірка Нового каналу Леся Нікітюк знову з’явиться на великих екранах.

Після своєї першої кінороботи у комедії Песики, знаменитість отримала головну роль у новому проєкті — різдвяній стрічці Два Різдва, одна Леся.

Фільм стане першим результатом співпраці між найбільшим українським виробником контенту Starlight Production та дистриб’ютором Green Light Films.

Зараз дивляться

У новій картині Леся Нікітюк втілить образ своєї тезки, що працює продавчинею у Білій Церкві.

Для героїні Різдво зазвичай асоціюється з побутовими проблемами та сімейними сварками. Проте цього року стається диво: дівчина отримує шанс на гламурне життя телезірки замість звичної “хрущовки”.

Головна інтрига фільму полягає в тому, що, засинаючи щоночі в одному світі, Леся прокидається в іншому. Їй доведеться вирішити: залишитися у глянцевій картинці чи бути щасливою там, де її приймають такою, як вона є.

— Останні місяці ми активно розвивали потужності для виробництва кіно. Наша команда посилилася професіоналами, що вже створювали фільми-хіти українського ринку, і цей перший тайтл, ми віримо, стане справжнім різдвяним подарунком для гарного настрою всієї країни. Ця позитивна, сповнена тепла та гумору історія з зіркою Нового каналу Лесею Нікітюк у головній ролі – про право бути щасливим, обирати бажане життя вже зараз, навіть у найскладніші часи. Про справжніх нас, любов і чудо, якого ми так потребуємо, — зазначає директорка студії Starlight Production Олена Антонова.

Прем’єра комедійного фільму Два Різдва, одна Леся запланована на 1 січня 2027 року.

Комедія Два Різдва, одна Леся — деталі виробництва

Над проєктом працюють досвідчені фахівці, серед яких сценарист та креативний продюсер Юрій Микуленко (Слуга народу, Крашанка, Я, ти, він, вона), продюсерка Олена Антонова (Хто зверху?, Голова, Поле), продюсер Андрій Савченко (Голова 2, Служба 112).

Для дистриб’ютора Green Light Films робота з Лесею Нікітюк та Starlight Production є початком великої історії — наразі партнерство охоплює роботу над трьома фільмами.

— Для Green Light Films ця співпраця — про масштабування українського кіно для широкої аудиторії. Ми бачимо великий потенціал у поєднанні продакшен-експертизи Starlight і нашого досвіду дистрибуції — саме така синергія дозволяє не лише створювати, а й ефективно доводити до глядача історії, що по-справжньому відгукуються. Два Різдва, одна Леся — саме такий проєкт: теплий, емоційний і дуже влучний за настроєм. Ми раді старту цього партнерства і розглядаємо його як довгострокову історію, — наголошує СЕО компанії Вероніка Ясінська.

Після прокату в кінотеатрах, який стартує у перший день 2027 року, глядачі зможуть подивитися фільм також в ефірі Нового каналу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.