Starlight Production спільно з Новим каналом розпочали зйомки комедійної стрічки Два Різдва, одна Леся з ведучою Лесею Нікітюк у головній ролі.

Дистрибʼютором фільму виступить компанія Green Light Films.

Комедія Два Різдва, одна Леся – дата премʼєри

На знімальному майданчику попри календарне літо панує різдвяна атмосфера з мандаринами, кавою, соломʼяними “павуками”, гірляндами, столом з 12 страв, ялинкою та “снігопадом” за вікном.

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– Ідея дуже крута, тому вона заслуговує перегляду не лише на телебаченні, а й у кінотеатрах. До того ж вважаю, що зараз жанр різдвяної комедії точно на часі, хоча навколо багато драми. У мене з перших днів повномасштабного вторгнення виникало відчуття, що ті, хто вміють веселитися, створювати позитивний настрій і нести хвилю сміху попри все, знаходитимуть розраду і в наших розважальних проєктах. А Різдво – це особливий період, коли дива справді трапляються, – зазначає продюсерка фільму, директорка Студії 1 Starlight Production Олена Антонова.

зйомки комедії Два Різдва, одна Леся

Фото зі знімального майданчика/Новий канал

Вже відомо, що показ комедії з Лесею Нікітюк на великих екранах стартує з 1 січня 2027 року.

Два Різдва, одна Леся – акторський склад

Головну героїню обрали одразу після прочитання сценарію. Для ведучої Нового каналу Леся Нікітюк – це вже друга повнометражна стрічка. Торік вона дебютувала в кіно, знявшись у комедії Песики.

– Є такий вислів: “Зробити другий хід важче, ніж перший”. Тому мені зніматися вдруге ще страшніше, важливіше, відповідальніше. Хоча загального страху до всього, як було в першому фільмі, вже немає: я легше поринаю в сцену і віддаюся ролі, – ділиться Нікітюк.

зйомки комедії Два Різдва, одна Леся

Фото зі знімального майданчика/Новий канал

Телезірка додала, що завдяки участі в проєкті здобуває нові знання, працює з новою командою, зокрема з акторами, поруч із якими продовжує вчитися.

– Ну, а де мені ще пізнавати акторство? Це найкращий досвід, знання й розвиток, що може статися зі мною за 15 днів. Тому, звісно, я погодилася. Це ще одна неймовірна пригода в моєму житті! Нехай все складеться якнайкраще для всіх нас, і картина вийде на екрани тішити наших глядачів, – резюмує Леся.

Партнерами Нікітюк на знімальному майданчику стали Володимир Кравчук, Ірма Вітовська, Євгеній Лісничий, Олександр Соколов, Євгенія Мʼякенька та інші.

Не обійдеться й без нового різдвяного саундтреку. Творці стрічки впевнені, що ця пісня не лише асоціюватиметься у глядачів зі святом, а й надовго засяде в голові після перегляду.

– Не хочу казати раніше часу, але це дуже відомий український співак, який у співпраці з нашим проектом створить різдвяний хіт для кінострічки. Скоро розкажемо, і я думаю, що це буде шок-контент у хорошому сенсі! – інтригує Олена Антонова.

Два Різдва, одна Леся – сюжет

Події фільму розгортатимуться навколо продавчині з Білої церкви на імʼя Леся, яка відмовилася від власних амбіцій стати телезіркою заради кохання. З часом вона починає про це шкодувати.

На Різдво Леся отримує подарунок у вигляді шансу обрати між двома абсолютно різними версіями життя. Засинаючи щоночі в одному світі, вона прокидається в іншому.

Головній героїні доведеться вирішити: залишитися у глянцевій картинці чи бути щасливою там, де її приймають такою, як вона є.

– Наше кіно Два Різдва, одна Леся – про синдром відкладеного життя. Про ту саму ілюзію, за яку ми часто чіпляємось: “А якби можна було змінити минуле? Якби тоді я вчинила інакше?”. Оце вічне “а якби” страшенно заважає жити тут і зараз, цінувати момент попри всі складнощі, – ділиться автор ідеї, шоуранер і головний сценарист Юрій Микуленко.

Головна ідея, яку хочуть донести творці стрічки, полягає в тому, що кожен має право на щастя просто зараз. Автори переконані, що українцям не варто ставити життя на паузу через обставини чи війну, аби потім не шкодувати про втрачений шанс.

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