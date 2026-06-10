Американский 36-летний рэпер и рок-исполнитель Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер) откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые ему пришлось пережить из-за кардинальной смены имиджа.

Артист покрыл почти всю верхнюю часть своего тела сплошными черными чернилами, после чего столкнулся с тяжелыми побочными последствиями.

Черная татуировка Machine Gun Kelly

Впервые свою масштабную татуировку в стиле blackout музыкант продемонстрировал в феврале 2024 года, опубликовав фото в Instagram с подписью: “Только для духовных целей”.

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Сплошное черное покрытие накрыло большую часть верхней половины его тела, хотя отдельные элементы старых татуировок остались видимыми на руках, а на груди сохранился контур креста.

Как оказалось позже, за этим изменением внешности стояли недели физических страданий.

Игнорирование советов мастера и тяжелая болезнь

В новом интервью для Billboard Canada Machine Gun Kelly признался, что мастер татуировок сразу предупредила его: такая масштабная работа должна длиться около двух лет.

Однако исполнитель решил завершить весь процесс всего за два месяца. По словам MGK, после этого он серьезно заболел.

— После первой недели мы перешли на лимфатические узлы в области подмышек и плеч, и я очень сильно заболел. Моя кожа начала желтеть. Я не мог спать. В какой-то момент я вообще перестал двигать определенными частями верхней половины тела, — рассказал музыкант.

Несмотря на сложный период восстановления, певец отметил, что этот опыт в итоге стал для него источником вдохновения.

— Не только из-за того, что я сделал, но и из-за того, что мне пришлось преодолеть, — объяснил он.

Почему Machine Gun Kelly сделал черную татуировку

Решение кардинально изменить внешность возникло у артиста во время работы над совместным микстейпом с Wiz Khalifa под названием Blog Era Boyz, который вышел в прошлом месяце.

— Я искал изменения, которые были бы не просто новым звучанием. Это должно было быть что-то физическое, — сказал MGK.

После завершения трансформации музыкант даже не сразу узнал себя в зеркале. Он также признался, что старые татуировки начали вызывать у него сложные ассоциации.

— Я видел смерть и наркотики во всех этих узорах, которые буквально были написаны на моем теле. Там были счастливые татуировки, грустные, святые и адские. Это выглядело так, будто моя биполярность кричала прямо с моей кожи, — сказал артист.

Позже музыкант связал появление татуировки со сложным периодом своей жизни в песне Don’t Let Me Go.

Как делали татуировку Machine Gun Kelly

Тату-мастер артиста Roxx рассказала, что процесс покрытия начался в середине декабря 2023 года в ее частной студии в Лос-Анджелесе.

Machine Gun Kelly приходил на сеансы четыре раза в неделю и в общей сложности прошел 13 процедур продолжительностью по шесть часов каждая.

Для создания татуировки одновременно использовали 44 иглы. Мастер также назвала музыканта самым выносливым клиентом в своей карьере.

Сложный период в жизни Machine Gun Kelly

Изменения во внешности совпали с непростым периодом и в личной жизни музыканта. В марте 2025 года у него и актрисы Меган Фокс родилась дочь Сага.

Пара рассталась еще в ноябре 2024 года. По сообщениям западных медиа, это произошло после заявлений о том, что актриса обнаружила его общение с другими женщинами.

Несмотря на разрыв, в конце 2025 года источники из окружения бывшей пары утверждали, что Меган Фокс положительно оценивает то, как музыкант проявил себя как отец и поддерживает ее и дочь. Это породило слухи о возможном воссоединении бывших возлюбленных.

Источник : Daily Mail

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