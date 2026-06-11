Со 2 августа 2026 года в Украине вступают в силу изменения в правила подтверждения страхового стажа, касающиеся порядка его учета и учета при назначении пенсий.

Речь идет об изменении правил подсчета стажа для пенсии и обновления подходов к зачислению отдельных периодов работы и уточнению процедуры подтверждения стажа.

На фоне этих нововведений в сети уже появилось немало предположений относительно того, не потеряют ли граждане стаж и как изменится порядок начисления пенсий.

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Факты ICTV решили разобраться, что именно предусматривают новые правила подсчета стажа для пенсии в Украине, и как они повлияют на будущих пенсионеров.

Что изменится в правилах подсчета стажа для пенсии в 2026 году

Федерация профсоюзов Украины разъяснила ключевые новации, предусматриваемые Законом №4851-IX относительно общеобязательного государственного пенсионного страхования. Документ, принятый Верховной Радой 9 апреля 2026 года, изменяет подход к подтверждению страхового стажа и вступает в силу со 2 августа 2026 года.

Несмотря на то, что до начала действия закона еще есть время, в профсоюзной среде уже анализируют его практические последствия. Общая оценка изменений осторожно положительна, хотя проблемные вопросы в сфере подтверждения стажа остаются.

Что предусматривает новый закон о страховом стаже

Речь идет об изменениях в Закон Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, уточняющих порядок зачисления периодов работы в страховой стаж и расширяющих механизмы его подтверждения.

В ФПУ отмечают, что обновления не решают всех системных затруднений, однако делают важные шаги к более гибкому учету трудовой истории граждан.

Правила подсчета стажа для пенсии: стаж будут засчитываться даже при наличии долгов по ЕСВ

Одной из ключевых новаций есть уточнение правил учета периодов работы, за которые работодатель не уплатил единый социальный взнос.

Теперь в страховой стаж для определения права на пенсию могут включаться периоды работы, если:

у работодателя есть задолженность по уплате взносов;

представлена ​​отчетность, подтверждающая начисление взносов не ниже минимального уровня.

В Федерации профсоюзов объясняют, как зачисляется стаж для пенсии сейчас. По действующей логике стаж засчитывается только тогда, когда взнос фактически уплачен. Новый подход позволяет избежать ситуаций, когда работник теряет годы стажа из-за недобросовестности или финансовых проблем работодателя.

Но такие периоды будут влиять на право ухода на пенсию, но не всегда на ее размер.

Как засчитывается стаж для пенсии: правила и примеры

В ФПУ приводят пример, когда человек в 2026 году достигает пенсионного возраста, но имеет 32 года подтвержденного стажа при необходимых 33 годах.

Если при этом есть два года работы, за которые работодатель не уплатил ЕСВ, но задекларировал начисление взносов, эти периоды могут быть учтены для определения права на пенсию.

Таким образом, человек сможет выйти на пенсию в 60 лет, однако размер выплат будет рассчитан только с учетом фактически оплаченного стажа – в этом случае 32 лет.

Роль Пенсионного фонда усиливается

Отдельно закон расширяет обязанности органов Пенсионного фонда помощи гражданам в подтверждении стажа.

Теперь они должны не только назначать или отказывать в пенсии, но и способствовать истребованию необходимых документов, а также информировать человека о возможных способах подтверждения стажа.

Речь идет, в частности, о разъяснении процедур, включая возможность установления трудовых отношений в судебном порядке, если другие документы отсутствуют.

В ФПУ отмечают, что подобные подходы частично уже используются на практике, но теперь они получают законодательное закрепление.

Как подтверждается стаж при отсутствии данных

Еще одно важное изменение касается порядка подтверждения трудового стажа, если сведения отсутствуют в государственном реестре или трудовая книжка потеряна или содержит неточности.

Базовым документом в данной ситуации остается трудовая книжка. Если же она отсутствует или данные в ней неполны, могут использоваться альтернативные источники:

данные из реестра застрахованных лиц;

справки, выписки и другие документы предприятий и архивов;

сведения о начислении заработной платы и банковских операциях;

письменные трудовые договоры и приказы;

свидетельство не менее двух свидетелей (в определенном порядке);

решение суда по установлению факта трудовых отношений.

В профсоюзах подчеркивают, что значительная часть этих механизмов уже существует в подзаконных актах, однако теперь они частично поднимаются на уровень закона.

В Федерации профсоюзов Украины считают, что принятые изменения являются шагом к более справедливой системе учета стажа, особенно для работников, пострадавших из-за неуплаты взносов работодателями.

В то же время эксперты профсоюзов предостерегают, что закон не ликвидирует все проблемы в сфере подтверждения стажа и потребует дальнейшего совершенствования практики его применения.

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