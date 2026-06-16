Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін Бекхем знову опинився в центрі уваги через тривалий конфлікт із родиною.

У новій рекламній кампанії сервісу доставки DoorDash він зробив неоднозначний натяк на напружені стосунки з батьками та братами і сестрою.

Бруклін Бекхем пожартував про родинний конфлікт

У ролику Бруклін з’являється на дивані у вітальні та звертається до глядачів.

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— Ви, мабуть, думаєте, чому я дивлюся чемпіонат світу з футболу 2026 року з дому. Це довга історія, — каже він, усміхаючись.

Після цього Бекхем кидає квитки на футбольний матч на журнальний столик. Наприкінці відео на екрані з’являється напис: “Це складно. Більше — незабаром”.

Реакція мережі

У коментарях дехто звинуватив його у спробі привернути увагу за рахунок сімейної драми, тоді як інші похвалили за почуття гумору та самоіронію.

Деякі користувачі соцмереж також звернули увагу на деталі у відео. Зокрема, Бруклін демонстративно поклав на стіл інший годинник замість Patek Philippe, який раніше отримав у подарунок від батька.

Крім того, у кадрі можна помітити стос непрочитаних листів, що, на думку частини глядачів, може бути ще одним натяком на його непрості стосунки з рідними.

Реакція друзів родини

Після виходу ролика друзі Девіда та Вікторії Бекхемів різко відреагували на вчинок Брукліна.

Один із близьких до родини співрозмовників заявив, що Девід і Вікторія важко переживають тривалий конфлікт із сином.

За його словами, ситуація також боляче позначилася на молодшій сестрі Брукліна Гарпер та його бабусі й дідусеві й бабусі.

— Робити рекламу на основі відчуження від родини та подавати це як жарт, коли сім’я спустошена, а сестра й бабуся з дідусем не знаходять собі місця, — це шокує. Особливо від людини, яка каже, що прагне миру та приватності, — цитують британські ЗМІ слова друга родини.

Хвиля критики виявилася настільки потужною, що команда Брукліна згодом обмежила можливість коментування допису. Тепер залишати коментарі можуть лише користувачі, на яких він підписаний.

Нагадаємо, що на початку цього року Бруклін Бекхем публічно звинуватив батьків у контролі та пресингу, заявивши, що протягом багатьох років вони формували публічний образ родини на власний розсуд.

Фото: Getty Images, скриншот з ролика

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