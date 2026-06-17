Терен назвал размер пенсии и рассказал о главной материальной мечте
- Основной доход ветерану приносят рекламные сотрудничества и различные проекты.
- Александр Терен также развивает YouTube-канал, занимается актерством и выступает со стендапом.
- Главная финансовая цель Терена — покупка собственного дома.
Ветеран войны и главный герой романтического реалити Холостяк 13 Александр “Терен” Будько раскрыл, какую пенсию получает от государства.
Также он признался, сколько тратит на жизнь в Киеве, на чем зарабатывает после службы и на какую крупную покупку откладывает деньги.
Александр Терен о пенсии и заработках
В начале полномасштабного вторжения Александр пошел добровольцем в ряды ВСУ. В боях за Харьковщину в 2022 году он получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Ветеран войны рассказал, какую пенсию получает ежемесячно от государства.
— Где-то пятьсот долларов, наверное, — сказал он.
Александр Терен не скрывает, что это не единственный источник его дохода. Он также зарабатывает благодаря сотрудничеству с различными брендами и участию в разнообразных проектах, в частности медийных.
Также он занимается развитием YouTube-канала о кофейной культуре в Украине, работает над актерской карьерой и недавно начал выступать со стендапом.
Александр Терен о расходах
Ветеран признался, что не ведет детальный учет расходов и никогда не подсчитывал, сколько именно денег нужно ему на жизнь.
— У меня есть расходы, какие-то средства приходят. Я там что-то купил себе, кому-то что-то купил, заплатил за аренду, заправляюсь и так. Закончился бензин, приехал, заправился. У меня с математикой все очень сложно, — поделился Терен.
В то же время он предположил, что в среднем тратит около $1,5 тыс. в месяц. Среди основных расходов — аренда жилья, топливо и повседневные покупки.
Несмотря на это, Александр Будько старается откладывать часть заработанных средств. По словам ветерана, его главная финансовая цель сейчас — собственный дом.