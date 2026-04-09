Актер Иван Довженко, который активно строит карьеру в кино и театре, признался, сколько платит на обучение в университете имени Карпенко-Карого.

В разговоре с журналисткой Ксенией Малинюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на телеканале ICTV2 Иван раскрыл, кто оплачивает ему профессиональное образование.

Иван Довженко о заработках и расходах

За последний год Иван успел сняться в двух полнометражных картинах. Однако говорит, что стабильного дохода в актерской профессии нет, и суммы могут существенно меняться в зависимости от проектов.

– Мой первый проект стоил 4 тыс. грн за один съемочный день. И я был, честно, очень счастлив, – поделился Довженко.

По его словам, в среднем он зарабатывает менее 20 тыс. грн в месяц, но иногда эта сумма может быть и больше — все зависит от количества съемок или спектаклей.

Получение же профильного образования – удовольствие не из дешевых. Стоимость обучения Ивана Довженко на контракте составляет более 100 тыс. грн. в год.

Иван признался, что, несмотря на работу в театре и кино, пока не может самостоятельно покрывать такие расходы.

– Мне помогают родители. Сам я не смогу 100 тыс. сейчас потянуть, – откровенно рассказал актер.

Напомним, что отец Ивана, актер Вячеслав Довженко, ныне один из самых востребованных актеров в украинской киноиндустрии. По словам режиссера Дениса Тарасова, он также входит в число самых дорогих.

Источник : Ранок у великому місті

