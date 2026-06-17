Ветеран війни та головний герой романтичного реаліті Холостяк 13 Олександр “Терен” Будько розкрив, яку пенсію отримує від держави.

Також він зізнався, скільки витрачає на життя у Києві, на чому заробляє після служби та на яку велику покупку відкладає гроші.

Олександр Терен про пенсію та заробітки

На початку повномасштабного вторгнення Олександр пішов добровольцем до лав ЗСУ. У боях за Харківщину у 2022 році він отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Ветеран війни розповів, яку пенсію отримує щомісяця від держави.

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— Десь п’ятсот доларів, напевно, — сказав він.

Олександр Терен не приховує, що це не єдине джерело його доходу. Він також заробляє завдяки співпраці з різними брендами та участі в різноманітних проєктах, зокрема медійних.

Також він займається розвитком YouTube-каналу про кавову культуру в Україні, працює над акторською кар’єрою та нещодавно почав виступати зі стендапом.

Олександр Терен про витрати

Ветеран зізнався, що не веде детального обліку витрат і ніколи не підраховував, скільки саме грошей потрібно йому на життя.

— У мене є витрати, якісь приходять кошти. Я там щось купив собі, комусь щось купив, заплатив за оренду, заправляюся і отак. Закінчився бензин, приїхав, заправився. У мене з математикою дуже складно все, — поділився Терен.

Водночас він припустив, що в середньому витрачає близько $1,5 тис. на місяць. Серед основних витрат — оренда житла, пальне та повсякденні покупки.

Попри це, Олександр Будько намагається відкладати частину зароблених коштів. За словами ветерана, його головна фінансова мета нині — власний будинок.

Джерело : Телеканал Дім

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