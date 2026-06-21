Щороку третя неділя червня стає приводом ще раз подякувати своїм татусям за любов та турботу. В Україні День батька у 2026 році припав на 21 червня.

Це надихнуло команду Ранку у великому місті на ICTV2 поділитися власними історіями та дитячими спогадами.

Протягом тижня у ранкових ефірах ведучі та гості розповідали особисті моменти, кумедні факти та родинні традиції, повʼязані з найріднішими людьми.

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День батька 2026 – історії ведучих Ранку у великому місті

Григорій Герман пригадав, як в дитинстві батько накривав його ковдрою і розповідав казки і цікаві історії. Вони починалися зі слів: “Уяви, що ми з тобою просто зараз у казковій країні…”.

Завдяки цим теплим моментам ведучий зрозумів, що найцінніше для дітей — це увага батьків і спільно проведений час.

Ведучий-ветеран Олександр Швачка розповів, що його тато працював наднормово, і маленький Сашко дуже чекав на вихідні, щоби побути із батьком.

Особливо хлопчик любив їздити до бабусі у село, бо дорогою тато навчав його правилам дорожнього руху і дозволяв трохи покермувати.

Батько ведучої і психологині Юлії Зорій не пропускає жодного ефіру своєї вже дорослої доньки.

Потім, ділиться Юлія, він пише SMS або телефонує і розповідає, що його вразило в програмі, а також щоразу нагадує їй, яка вона в нього талановита і красива.

Ведучий і блогер Сергій Лиховида у День батька й сам приймає вітання. Разом з дружиною Регіною він виховує шестирічного сина Сашка.

Сергій часто виставляє світлини, на яких вони з Сашком разом відпочивають, подорожують, читають або грають. Регіна каже, що Сергій – найкращий тато, хоча іноді буває строгим.

Розкажіть історію про свого тата

ICTV2 підтримує і популяризує День батька декілька років поспіль. З нагоди свята телеканал запустив зворушливий Instagram-челендж.

До нього може долучитися кожен охочий, аби розповісти світові про свого тата в соцмережах за допомогою шаблону У прямому ефірі тато.

Шукайте стікер Ваша черга в Instagram-сториз каналу ICTV2 чи програми Ранок у великому місті та та додавайте туди свій улюблений знімок із татом.

Також обоязково знайдіть час сьогодні, щоб зателефонувати батькові, написати йому повідомлення або просто згадати про нього з любов’ю.

І дивіться Ранок у великому місті на каналі ICTV2 або на YouTube-каналі програми щодня у будні о 7:00.

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