Фронтмен легендарного британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд знову привернув увагу українських шанувальників. Музикант опублікував нове фото в Instagram, на якому з’явився з кулоном у вигляді тризуба.

Роб Гелфорд із тризубом

На знімку Гелфорд позує в чорній безрукавній футболці та демонструє характерний жест, що означає мир та перемогу.

На шиї артиста можна помітити одразу кілька прикрас, серед яких особливу увагу прихильників привернув срібний тризуб.

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— Металеві благословення, мир вам, — написав він у короткому описі до фото.

У коментарях під дописом з’явилося чимало повідомлень від українських шанувальників. Вони подякували артисту за підтримку та нагадали, що чекають на його виступ в Україні.

Я благословляю тебе, друже! Дякую за підтримку українського народу!

У мене досі є квиток на ваш концерт у Києві. Вірю, що ви приїдете після нашої перемоги.

Любов з України!

Українці люблять вас, Робе.

Любов з України. Хай живе бог металу!

Гелфорд не вперше підтримує Україну

Роб Гелфорд уже неодноразово демонстрував солідарність з українцями. У квітні 2024 року вокаліст Judas Priest опублікував фото із синьо-жовтим прапором, який отримав від українського фаната з Тернополя.

Згодом британський гурт долучився до благодійної ініціативи на підтримку України. Під час концертів в Іспанії музиканти збирали кошти на допомогу українським захисникам.

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