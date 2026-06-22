Соліст Judas Priest Роб Гелфорд потішив українських фанів, вдягнувши прикрасу з тризубом
- Роб Гелфорд опублікував нове фото з кулоном у вигляді українського тризуба.
- Українські фанати подякували фронтмену Judas Priest за підтримку України.
- Гелфорд не вперше демонструє солідарність з українцями.
Фронтмен легендарного британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд знову привернув увагу українських шанувальників. Музикант опублікував нове фото в Instagram, на якому з’явився з кулоном у вигляді тризуба.
Роб Гелфорд із тризубом
На знімку Гелфорд позує в чорній безрукавній футболці та демонструє характерний жест, що означає мир та перемогу.
На шиї артиста можна помітити одразу кілька прикрас, серед яких особливу увагу прихильників привернув срібний тризуб.
— Металеві благословення, мир вам, — написав він у короткому описі до фото.
У коментарях під дописом з’явилося чимало повідомлень від українських шанувальників. Вони подякували артисту за підтримку та нагадали, що чекають на його виступ в Україні.
- Я благословляю тебе, друже! Дякую за підтримку українського народу!
- У мене досі є квиток на ваш концерт у Києві. Вірю, що ви приїдете після нашої перемоги.
- Любов з України!
- Українці люблять вас, Робе.
- Любов з України. Хай живе бог металу!
Гелфорд не вперше підтримує Україну
Роб Гелфорд уже неодноразово демонстрував солідарність з українцями. У квітні 2024 року вокаліст Judas Priest опублікував фото із синьо-жовтим прапором, який отримав від українського фаната з Тернополя.
Згодом британський гурт долучився до благодійної ініціативи на підтримку України. Під час концертів в Іспанії музиканти збирали кошти на допомогу українським захисникам.