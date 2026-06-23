Звезды украинского шоу-бизнеса, телеведущие и военнослужащие присоединились к благотворительному вечеру украинской поэзии Читай серцем, во время которого собирали средства на нужды отдельной артиллерийской бригады НГУ.

Гости читали поэзии из сборников серии КнигаLOVE под аккомпанемент клавиш, а открыла вечер певица Елена Тополя.

Какой стих выбрала Елена Тополя

Певица и сама с детства пишет стихи, а некоторые из них впоследствии превратились в песни.

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На вечере Елена прочитала авторские произведения, а также несколько стихотворений из сборников, в частности пронзительные строки стихотворения Татьяны Власовой Танцуй, моя пташка, просто посреди села.

Танцуй, моя пташка, просто посреди села.

Именно для этого его сожгли дотла.

Красивая в своей силе, сильная в своей красоте —

Танцуй, моя любимая, покажи им всем.

Елена Тополя призналась, что после этого вечера задумалась об издании собственного поэтического сборника.

Оксана Гутцайт присоединилась к чтениям во второй раз

Для ведущей Фактов ICTV Оксаны Гутцайт это уже не первый опыт публичных чтений. На этот раз она выбрала поэзии Антона Васильева и Татьяны Заводяк.

— Если с Татьяной я уже имела честь познакомиться на предыдущих чтениях, то Антон стал для меня настоящим открытием! Я уверена, что со временем его ждут все возможные литературные премии, ведь он так глубоко, так эмоционально чувствует внутреннюю боль и внутреннее исцеление! Я читала стихи и все чувствовала! И зал замолчал, было понятно, что эти переживания знакомы каждому, но не каждый может так их описать! — отметила телезвезда.

Гости вечера также смогли послушать стихи в исполнении ведущей программы Викна-новини на СТБ Татьяны Высоцкой, ведущей и певицы Анны Тульевой, актеров Олега Загороднего, Арины Бочаровой и Эдуарда Полякова, блогера и писательницы Оли Котрус и других.

Участие в мероприятии также приняли военнослужащие отдельной артиллерийской бригады НГУ Кристина Кудрявая и Андрей Кучмий.

Среди гостей вечера были Андрей Черновол, Николай Матросов, Нателла Кирс, Анна Астровская, Ульяна Ройс, Krementsova, Александра Максименко, Ирина Сорока, Дмитрий Фурдак, Владимир Бирюков, Оксана Скибинская и Герой Украины Виталий Литвин.

Во время чтений разыграли благотворительные лоты, в частности сборник с подписями участников и 3D-модель артиллерийского снаряда. Ее создал художник Виктор Грудаков. Автографы на лоте оставили военнослужащие отдельной артиллерийской бригады НГУ.

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