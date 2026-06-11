Ведущая программы Факты ICTV Оксана Гутцайт рассказала, как одолевает эмоциональную нагрузку, почему иногда не сдерживает слез перед камерами и почему в свое время отказалась от более высоких заработков в развлекательном телевидении для того, чтобы говорить людям правду в новостях.

Этим она поделилась в новом эпизоде ​​подкаста Знімаючи підбори.

Оксана Гутцайт о работе на телевидении

Ведущая отметила, что для нее важнее показывать зрителям реальность во время полномасштабной войны и побуждать людей к тому, чтобы они делали самостоятельные выводы.

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– Это моя работа. Я должна об этом говорить, доносить людям. Но во время войны я всегда себе говорю: мне точно легче, чем парням и девушкам на передовой. Эта фраза работает постоянно в любом плане, не только лишь в работе. Мне точно легче психологически, физически, ментально. Поэтому это нужно делать, – сказала она.

Журналистка призналась, что иногда даже плачет в прямом эфире, когда речь идет о детях или возвращении украинских пленных из российского плена.

– У меня было несколько раз, что я даже плакала в эфире, потому что иногда ты не выдерживаешь. Особенно когда это либо касается детей, либо большого количества наших погибших, либо наоборот это хорошие эмоции, когда возвращают наших пленных. Ты ведь это смотришь тоже в прямом эфире, – поделилась она.

Также Оксана Гутцайт объяснила, почему в свое время решила уйти с развлекательного телевидения.

– У меня было в профессиональной жизни то, что я немного меняла направление. Я ведь работала в развлекательном секторе. Я ходила по другим каналам и работала там в развлекательной сфере. Проработала там, пожалуй, года четыре, но это не мое. Казалось бы, конечно, у меня сразу поднялась популярность. И зарплата, конечно, на развлекательных контентах выше. И приглашение провести какие-нибудь события – это тоже дополнительные и большие деньги. Но не мое это, – утверждает она.

Журналистка поделилась, что ей захотелось вернутся на работу в новостное телевидение.

– Мне не интересно прыгать на одной ноге и развлекать. Мне интересно рассказывать людям правду, показывать обе стороны одного события, чтобы люди самостоятельно для себя выносили какие-то выводы. Это более важно, мне кажется, по крайней мере, – подчеркнула Оксана Гутцайт.

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