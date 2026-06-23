Зірки українського шоу-бізнесу, телеведучі та військовослужбовці долучилися до благодійного вечора української поезії Читай серцем, під час якого збирали кошти на потреби окремої артилерійської бригади НГУ.

Гості читали поезії зі збірок серії КнигаLOVE під акомпанемент клавіш, а відкрила вечір співачка Олена Тополя.

Який вірш обрала Олена Тополя

Співачка й сама з дитинства пише вірші, а деякі з них згодом перетворилися на пісні.

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На вечорі Олена прочитала авторські твори, а також кілька поезій зі збірок, зокрема щемливі рядки віршу Тетяни Власової Танцюй, моя пташко, просто посеред села.

Танцюй, моя пташко, просто посеред села.

Саме для цього його спалили дотла.

Красива у своїй силі, сильна у своїй красі —

Танцюй, моя люба, покажи їм усім.

Олена Тополя зізналася, що після цього вечора замислилася над виданням власної поетичної збірки.

Оксана Гутцайт долучилася до читань удруге

Для ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт це вже не перший досвід читань на публіку. Цього разу вона обрала поезії Антона Васильєва та Тетяни Заводяк.

— Якщо з Тетяною я вже мала честь познайомитися на попередніх читаннях, то Антон став для мене справжнім відкриттям! Я впевнена, що з часом його чекають всі можливі літературні премії, адже він так глибоко, так емоційно відчуває внутрішній біль та внутрішнє зцілення! Я читала вірші і все відчувала! І зал замовк, було зрозуміло, що ці переживання знайомі кожному, але не кожен може так їх описати! — зауважила телезірка.

Гості вечора змогли також послухати вірші у виконанні ведучої програми Вікна-новини на СТБ Тетяни Висоцької, ведучої та співачки Анни Тульєвої, акторів Олега Загороднього, Аріни Бочарової та Едуарда Полякова, блогерки та письменниці Олі Котрус та інших.

Участь у заході також взяли військовослужбовці окремої артилерійської бригади НГУ Христина Кудрява та Андрій Кучмій.

Серед гостей вечора були Андрій Чорновол, Микола Матросов, Нателла Кірс, Анна Астровська, Уляна Ройс, Krementsova Олександра Максименко, Ірина Сорока, Дмитро Фурдак, Володимир Бірюков, Оксана Скібінська та Герой України Віталій Литвин.

Під час читань розіграли благодійні лоти, зокрема збірку з підписами учасників та 3D-модель артилерійського снаряда. Її створив митець Віктор Грудаков. Автографи на лоті залишили військовослужбовці окремої артилерійської бригади НГУ.

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