В ночь на 24 июня российские войска продолжили атаки по украинским регионам — под ударами оказались Харьковщина, Днепропетровщина и другие регионы Украины.

Между тем в Крыму сообщали о взрывах и перебоях с электроснабжением, Венгрия затормозила очередной процедурный шаг по вступлению Украины в ЕС, а в США Сенат поддержал резолюцию об ограничении участия американских военных в войне против Ирана.

Об этих и других событиях ночи и утра 24 июня — читайте далее.

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Атака на Балаклею

Ночью российские войска атаковали Балаклею на Харьковщине ударными беспилотниками. Под удар попала жилая застройка одного из районов города.

В результате попаданий повреждены по меньшей мере четыре частных дома, магазин и хозяйственная постройка. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.

Во время атаки на Балаклею погибла 56-летняя женщина. Еще одна местная жительница, 21-летняя девушка, пережила острую реакцию на стресс.

Удары по Днепропетровской области

В течение ночи и утра российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Под огнем оказались три района региона. В результате новых обстрелов по меньшей мере два человека получили ранения.

Больше всего атак зафиксировали на Никопольщине. Российские войска били по самому Никополю, а также Покровской и Марганецкой общинах. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, административное здание и микроавтобус. Известно о двух пострадавших.

Под ударом оказался и Павлоградский район. Враг атаковал Павлоград и Межирицкую общину. Из-за обстрелов повреждения получили многоэтажный и частный жилые дома.

В Синельниковском районе российские беспилотники попали по Яворницкой общине. Там повреждены автозаправочная станция, автомобили и кафе.

Отдельно область продолжает оправляться от предыдущего ракетного удара по Кривому Рогу.

Ночью в больнице умерла 62-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения во время российской атаки накануне. Таким образом, количество погибших в Кривом Роге возросло до четырех.

Также увеличилось количество пострадавших — медицинская помощь понадобилась еще пяти людям. Среди них и 4-летний мальчик, который будет проходить лечение амбулаторно.

В целом количество раненых в результате удара достигло 30 человек. Из них 17 остаются в больницах, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

24 июня в Кривом Роге объявили день траура.

Атака на Запорожье

Утром 24 июня российские войска нанесли удар беспилотником по одному из районов Запорожья. Под атакой оказалась территория автозаправочной станции.

В результате попадания повреждена инфраструктура АЗС и автомобили, которые находились рядом. Из-за удара две машины загорелись, на месте возник пожар.

К ликвидации последствий оперативно привлекли спасателей. Огонь удалось быстро локализовать и потушить.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас соответствующие службы продолжают обследование места попадания и фиксируют последствия очередной атаки РФ по гражданской инфраструктуре города.

Взрывы и пожары в оккупированном Крыму

В ночь на 24 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

По сообщениям мониторинговых ресурсов и местных пабликов, в Севастополе после взрывов возник пожар в районе главной электроподстанции города, что повлекло масштабные перебои со светом.

Оккупационная администрация подтвердила проблемы с электроснабжением и заявила о переводе объектов в специальный режим работы.

Также сообщалось о пожаре вблизи складов материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ в районе Бахчисарая.

В Симферополе местные жители сообщали о взрывах в районе ГРЭС, а возле Гвардейского спутниковый мониторинг зафиксировал очаги возгорания.

Сообщения о взрывах также поступали из района Керчи.

Венгрия приостановила процедурный шаг по вступлению Украины в ЕС

Венгрия выступила против согласования совместного документа Евросоюза по дальнейшему продвижению Украины и Молдовы в переговорном процессе о вступлении.

По данным европейских дипломатов, Будапешт стал единственной страной, которая не поддержала соответствующий шаг.

Решение не означает прекращения переговоров, однако создает новую паузу в процедурном продвижении.

Украина ранее заявляла о намерении открыть все шесть переговорных кластеров уже в ближайшие месяцы.

Сенат США поддержал резолюцию по Ирану

Сенат США поддержал резолюцию о военных полномочиях, которая призывает администрацию Дональда Трампа прекратить использование американских военных в боевых действиях против Ирана без отдельного разрешения Конгресса.

Документ поддержали 50 сенаторов.

В Вашингтоне отмечают, что решение носит преимущественно политический характер, однако демонстрирует рост дискуссии внутри США относительно внешней политики и участия в конфликтах.

Временные изменения в работе Резерв+

Министерство обороны сообщило о временном ограничении части сервисов в приложении Резерв+.

Причина — технические трудности с обменом данными между государственными реестрами.

Временно могут быть недоступны оформление отсрочки по инвалидности, обновление соответствующих данных и их проверка через ТЦК.

В Минобороны отметили, что уже оформленные отсрочки остаются в силе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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