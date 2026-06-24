События на утро 24 июня: удар по Балаклее, взрывы в Крыму и изменения в работе Резерв+
В ночь на 24 июня российские войска продолжили атаки по украинским регионам — под ударами оказались Харьковщина, Днепропетровщина и другие регионы Украины.
Между тем в Крыму сообщали о взрывах и перебоях с электроснабжением, Венгрия затормозила очередной процедурный шаг по вступлению Украины в ЕС, а в США Сенат поддержал резолюцию об ограничении участия американских военных в войне против Ирана.
Об этих и других событиях ночи и утра 24 июня — читайте далее.
- Атака на Балаклею
- Удары по Днепропетровской области
- Атака на Запорожье
- Взрывы и пожары в оккупированном Крыму
- Венгрия приостановила процедурный шаг по вступлению Украины в ЕС
- Сенат США поддержал резолюцию по Ирану
- Временные изменения в работе Резерв+
Атака на Балаклею
Ночью российские войска атаковали Балаклею на Харьковщине ударными беспилотниками. Под удар попала жилая застройка одного из районов города.
В результате попаданий повреждены по меньшей мере четыре частных дома, магазин и хозяйственная постройка. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.
Во время атаки на Балаклею погибла 56-летняя женщина. Еще одна местная жительница, 21-летняя девушка, пережила острую реакцию на стресс.
Удары по Днепропетровской области
В течение ночи и утра российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Под огнем оказались три района региона. В результате новых обстрелов по меньшей мере два человека получили ранения.
Больше всего атак зафиксировали на Никопольщине. Российские войска били по самому Никополю, а также Покровской и Марганецкой общинах. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, административное здание и микроавтобус. Известно о двух пострадавших.
Под ударом оказался и Павлоградский район. Враг атаковал Павлоград и Межирицкую общину. Из-за обстрелов повреждения получили многоэтажный и частный жилые дома.
В Синельниковском районе российские беспилотники попали по Яворницкой общине. Там повреждены автозаправочная станция, автомобили и кафе.
Отдельно область продолжает оправляться от предыдущего ракетного удара по Кривому Рогу.
Ночью в больнице умерла 62-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения во время российской атаки накануне. Таким образом, количество погибших в Кривом Роге возросло до четырех.
Также увеличилось количество пострадавших — медицинская помощь понадобилась еще пяти людям. Среди них и 4-летний мальчик, который будет проходить лечение амбулаторно.
В целом количество раненых в результате удара достигло 30 человек. Из них 17 остаются в больницах, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.
24 июня в Кривом Роге объявили день траура.
Атака на Запорожье
Утром 24 июня российские войска нанесли удар беспилотником по одному из районов Запорожья. Под атакой оказалась территория автозаправочной станции.
В результате попадания повреждена инфраструктура АЗС и автомобили, которые находились рядом. Из-за удара две машины загорелись, на месте возник пожар.
К ликвидации последствий оперативно привлекли спасателей. Огонь удалось быстро локализовать и потушить.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас соответствующие службы продолжают обследование места попадания и фиксируют последствия очередной атаки РФ по гражданской инфраструктуре города.
Взрывы и пожары в оккупированном Крыму
В ночь на 24 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.
По сообщениям мониторинговых ресурсов и местных пабликов, в Севастополе после взрывов возник пожар в районе главной электроподстанции города, что повлекло масштабные перебои со светом.
Оккупационная администрация подтвердила проблемы с электроснабжением и заявила о переводе объектов в специальный режим работы.
Также сообщалось о пожаре вблизи складов материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ в районе Бахчисарая.
В Симферополе местные жители сообщали о взрывах в районе ГРЭС, а возле Гвардейского спутниковый мониторинг зафиксировал очаги возгорания.
Сообщения о взрывах также поступали из района Керчи.
Венгрия приостановила процедурный шаг по вступлению Украины в ЕС
Венгрия выступила против согласования совместного документа Евросоюза по дальнейшему продвижению Украины и Молдовы в переговорном процессе о вступлении.
По данным европейских дипломатов, Будапешт стал единственной страной, которая не поддержала соответствующий шаг.
Решение не означает прекращения переговоров, однако создает новую паузу в процедурном продвижении.
Украина ранее заявляла о намерении открыть все шесть переговорных кластеров уже в ближайшие месяцы.
Сенат США поддержал резолюцию по Ирану
Сенат США поддержал резолюцию о военных полномочиях, которая призывает администрацию Дональда Трампа прекратить использование американских военных в боевых действиях против Ирана без отдельного разрешения Конгресса.
Документ поддержали 50 сенаторов.
В Вашингтоне отмечают, что решение носит преимущественно политический характер, однако демонстрирует рост дискуссии внутри США относительно внешней политики и участия в конфликтах.
Временные изменения в работе Резерв+
Министерство обороны сообщило о временном ограничении части сервисов в приложении Резерв+.
Причина — технические трудности с обменом данными между государственными реестрами.
Временно могут быть недоступны оформление отсрочки по инвалидности, обновление соответствующих данных и их проверка через ТЦК.
В Минобороны отметили, что уже оформленные отсрочки остаются в силе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.