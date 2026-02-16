Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, поделился личными переживаниями по поводу отцовства после рождения второго ребенка.

37-летний актер вместе со своей многолетней партнершей, актрисой Джорджией Грум, воспитывает двух дочерей – пятилетнюю Уэнсдей и десятимесячную Голди.

Руперт Гринт об опыте отцовства

Звезда магической саги признался, что период после рождения детей оказался сложнее, чем он ожидал. По его словам, больше всего его пугали возможные опасности для младенца.

Актер рассказал, что постоянно волновался из-за риска травм или возможных проблем со здоровьем ребенка. Особенно сильные страхи он переживал после рождения старшей дочери Венздей.

– Первые несколько месяцев могут быть довольно изолированными. Это ужасное чувство, когда все должно быть самым прекрасным, но в то же время это может быть довольно травматичным, – поделился Гринт.

Ранее Руперт говорил, что больше всего его пугала первая ночь после рождения старшей дочери. Он почти не спал и постоянно проверял, дышит ли малышка.

Гринт добавил, что с детства боялся спать, потому что часто слышал фразу, что люди умирают во сне, и это сформировало у него чувство опасности.

Отношения Руперта Гринта – что известно

Руперт Гринт и Джорджия Грум находятся в отношениях с 2011 года, однако тщательно оберегают личную жизнь от лишнего внимания. Актриса известна по роли в фильме Ангус, стринги и поцелуи взасос, в котором она снялась вместе с юным Аароном Тейлором-Джонсоном.

В 2021 году Гринт кратко высказался о личной жизни. Он назвал свои отношения с Джорджией очень естественными и отметил, что они с партнершей лучшие друзья и во многом похожи.

Руперт стал первым из тройки главных актеров Гарри Поттера, кто стал отцом. Его старшая дочь Венздей родилась в мае 2020 года. Младшая Голди появилась на свет в апреле прошлого года.

Коллега Гринта по Гарри Поттеру Дэниел Рэдклифф стал отцом в апреле 2023 года — у него родился сын от его партнерши Эрин Дрейк.

Источник : Daily Mail

