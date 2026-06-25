Співачка Тіна Кароль офіційно стала водійкою. Артистка успішно склала практичний іспит у сервісному центрі МВС на Київщині та отримала посвідчення водія. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Тіна Кароль отримала права

У центрі привітали співачку з новим етапом та опублікували її фото з посвідченням водія.

— На сцені — впевнено. За кермом — офіційно. Тіна Кароль від сьогодні — водійка. Співачка успішно склала практичний іспит у сервісному центрі МВС Київщини та отримала посвідчення водія, — йдеться у повідомленні.

У відомстві також побажали артистці безпечних доріг і вдалих маршрутів. Також у сервісному центрі звернулися до тих, хто давно мріє отримати водійське посвідчення, закликавши не відкладати навчання та складання іспитів.

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Реакція мережі

На новину користувачі соцмереж відреагували по-різному. Частина дописувачів привітала Тіну Кароль з отриманням посвідчення водія, інші засумнівалися, що артистка складала практичний іспит на тих самих умовах, що й решта кандидатів.

Супер, вітаємо!

Ну, так. Ще скажіть, що складала як усі!

Вітаємо Тіну Григорівну з успішним результатом складання практичного іспиту”

Мабуть, посприяли, щоб склала.

Щирі вітання! Так би кожного вітали

Цікаво, з якого разу склала іспити?

Яка вона гарна!

До слова, в Україні існує перелік транспортних засобів, якими можна керувати без водійського посвідчення. Раніше Факти ICTV розповідали, яких саме засобів пересування це стосується.

Фото: ГСЦ МВС

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