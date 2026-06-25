Від сьогодні — водійка: Тіна Кароль отримала права
- Тіна Кароль успішно склала практичний іспит у сервісному центрі МВС.
- У соцмережах новина викликала неоднозначну реакцію.
Співачка Тіна Кароль офіційно стала водійкою. Артистка успішно склала практичний іспит у сервісному центрі МВС на Київщині та отримала посвідчення водія. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Тіна Кароль отримала права
У центрі привітали співачку з новим етапом та опублікували її фото з посвідченням водія.
— На сцені — впевнено. За кермом — офіційно. Тіна Кароль від сьогодні — водійка. Співачка успішно склала практичний іспит у сервісному центрі МВС Київщини та отримала посвідчення водія, — йдеться у повідомленні.
У відомстві також побажали артистці безпечних доріг і вдалих маршрутів. Також у сервісному центрі звернулися до тих, хто давно мріє отримати водійське посвідчення, закликавши не відкладати навчання та складання іспитів.
Реакція мережі
На новину користувачі соцмереж відреагували по-різному. Частина дописувачів привітала Тіну Кароль з отриманням посвідчення водія, інші засумнівалися, що артистка складала практичний іспит на тих самих умовах, що й решта кандидатів.
- Супер, вітаємо!
- Ну, так. Ще скажіть, що складала як усі!
- Вітаємо Тіну Григорівну з успішним результатом складання практичного іспиту”
- Мабуть, посприяли, щоб склала.
- Щирі вітання! Так би кожного вітали
- Цікаво, з якого разу склала іспити?
- Яка вона гарна!
До слова, в Україні існує перелік транспортних засобів, якими можна керувати без водійського посвідчення. Раніше Факти ICTV розповідали, яких саме засобів пересування це стосується.
Фото: ГСЦ МВС