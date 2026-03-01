У більшості випадків керування транспортним засобом без посвідчення водія передбачає штраф. Проте є винятки — деякі види транспорту дозволено використовувати без водійських прав.

Яким транспортом можна керувати без водійських прав в Україні, читайте в нашому матеріалі.

На який вид транспорту в Україні не потрібні права

Який транспорт не потребує прав:

велосипед з акумулятором і без;

електросамокат ;

скутери з малою потужністю.

Самокати до 350 Вт вважаються побутовими – їх не потрібно реєструвати або отримувати дозвіл на керування. Вони вважаються безпечними для тротуарів і велодоріжок, якщо не перевищують швидкість 25 км/год.

Для керування велосипедом в Україні водійське посвідчення не потрібне, і такий транспорт не підлягає реєстрації. Велосипед вважається простим засобом пересування, який не належить до механічних транспортних засобів.

Проте це не звільняє велосипедистів від обов’язку дотримуватися Правил дорожнього руху. Велосипедисти — повноцінні учасники дорожнього руху і зобов’язані діяти відповідно до правил, визначених у розділі 6 ПДР України.

Згідно з пунктом 6.2 ПДР України, рухатися проїзною частиною дороги на велосипеді дозволено лише особам, які досягли 14-річного віку.

Це означає, що діти до 14 років не мають права виїжджати на велосипедах на дороги загального користування, навіть якщо їдуть по узбіччю чи краю проїзної частини. Вони можуть їздити на тротуарах, велодоріжках, у дворах, парках, на спеціальних майданчиках або в супроводі дорослих (наприклад, на велопрогулянці в парку).

Чи можна їздити на скутері без прав

Ні, якщо скутер має потужність понад 3 кВт. Для керування таким транспортом обов’язково потрібні водійські права.

Відповідно до пункту 2.1 Правил дорожнього руху України (затверджених постановою Кабміну №1306 від 10 жовтня 2001 року), кожен водій механічного транспортного засобу зобов’язаний мати посвідчення відповідної категорії та документ про реєстрацію транспортного засобу.

Водіння якими видами транспорту дозволено без наявності водійського посвідчення, чітко регламентовано в законі. Отже, якщо ваш транспорт класифікується як механічний, їздити без прав на ньому заборонено. Визначення “механічного транспортного засобу” також наведене в пункті 1.10 ПДР: це будь-який транспорт, що рухається за допомогою електродвигуна потужністю понад 3 кВт.

Якщо електроскутер має потужність до 3 кВт, він прирівнюється до велосипеда. У такому випадку права й реєстрація не потрібні. Але навіть тоді важливо дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважним на дорозі.

За словами адвоката Мар’яна Сащука, відповідно до чинного законодавства, мопеди та скутери з електродвигуном потужністю до 3 кВт не потребують наявності водійського посвідчення чи технічної реєстрації.

– Хоча у такому випадку я все-таки раджу водіям мати з собою документи із технічними характеристиками такого транспортного засобу, щоб уникнути певних непорозумінь із поліцією, — радить Сащук.

Який транспорт уже потребує прав

Якщо електродвигун має потужність від 3 до 4 кВт, для руху по дорогах загального користування вже потрібно водійське посвідчення категорії A1.

Якщо йдеться про двигун внутрішнього згоряння, то права потрібні в будь-якому разі — навіть якщо робочий об’єм двигуна менше 50 куб. см.

Якщо потужність електромотора перевищує 4 кВт, або двигун має робочий об’єм 50 куб. см і більше, необхідно мати посвідчення категорії А.

Які документи обов’язкові для водіїв

Якщо ви керуєте транспортом, для якого потрібне водійське посвідчення, то також необхідно мати:

реєстраційний документ на транспорт;

страховий поліс.

Штрафи за відсутність документів на скутер та мопед

Відповідно до статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за керування без прав або без документів на транспорт передбачено штраф у розмірі 425 гривень (це 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо взагалі немає посвідчення водія: Стаття 126 ч. 2 КУпАП, а штраф 3 400 грн (Керування особою, яка не має права керування ТЗ);

Якщо права вилучено або позбавлено права керування: Стаття 126 ч. 4 КУпАП, то штраф 20 400 грн або арешт до 15 діб чи позбавлення ТЗ.

Джерело : МВС

