Десантник, военный, рекордсмен, телеведущий — он любые жизненные обстоятельства превращает в новые возможности.

Два года назад Александр Швачка стал первым ведущим-ветераном на украинском телевидении, присоединившись к программе ICTV2 Ранок у великому місті.

Недавно Александр отметил 40-летие и вторую годовщину работы в эфире, поэтому мы поговорили о том, как это — менять жизнь, не откладывая ее на завтра.

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Кто такой Александр Швачка

Он не боится круто менять жизнь. В 2015 году Саша покинул столицу, добровольно присоединившись к 79 десантно-штурмовой бригаде.

22 февраля 2022 года Швачка встал в строй 95 отдельной десантно-штурмовой бригады. В Киевской области получил тяжелое ранение, которое привело к ампутации ноги.

И тогда Александр снова неожиданно все изменил, занявшись адаптивным спортом. Теперь имеет престижные мировые награды и рекорды. Стал соучредителем Благотворительного объединения Альянс ветеранов, много помогает ветеранам и военным.

Факты ICTV задали ведущему несколько личных вопросов — о жизни, любви, близких и планах на будущее.

О работе на телевидении

Когда по результатам кастинга я победил, сначала не поверил в это! Но у меня получилось. Теперь, после 2 лет эфиров, мне не менее интересно, потому что все время открываю для себя что-то новое.

Благодарен своим коллегам: Юле Зорий, Сергею Лиховиде, Грише Герману, и крутой команде за кадром. У нас получается настоящий живой продукт.

А еще я очень рад, что мой пример показывает другим ветеранам, что все реально и свою жизнь всегда можно изменить к лучшему.

О спорте

Именно после ранения я начал серьезно тренироваться и занялся адаптивным спортом. И все мои спортивные победы и титулы получил после ампутации, что также стало моей победой.

В составе сборной команды ветеранов Украины установил мировой рекорд по адаптивному стронгмену на турнире Arnold Classic Europe в Мадриде в 2023 году. Пробежал свои первые 10 км на протезе на 48-м Марафоне морской пехоты в Вашингтоне.

Недавно освоил катание на адаптивных лыжах Three track skiing (катание на одной нижней конечности со специальными костылями).

Кем мечтал стать в детстве

Еще с детства меня восхищали люди в военной форме. Тогда где-то глубоко в душе зародилась мечта — стать военным и защищать свою страну и близких.

Один раз надев форму, ты остаешься военным на всю жизнь. Да, часть меня до сих пор остается военным. А еще мне в детстве часто снилась война. Да и сейчас снится.

Совет себе 20-летнему

Если бы я вернулся в свои двадцать, то дал бы себе два совета: говорить исключительно на украинском и жить жизнь, не откладывая ее на завтра.

Что раздражает в людях

Больше всего в людях меня раздражает равнодушие — к своей стране и к окружающим.

О деньгах

Деньги — это инструмент, который позволяет обеспечивать свои потребности и приближать желаемое к реальности.

Между экономить и тратить я выбираю второе: лучше тратить с радостью и думать, где заработать, чем как экономить.

О любви и сексуальности

Для меня любовь — это про доверие, заботу, мудрость, внутреннюю близость и глубокую связь между людьми, а также о возвращении к гражданской жизни.

Сексуальность — это сочетание внутренней уверенности, харизмы и способности вызывать влечение или заинтересованность.

О близких и любимых

Меня часто просят вспомнить, какое событие разделило мою жизнь на до и после. Есть такое событие — рождение моих дочерей: Евочки в 2011 году и Сонечки в 2017-м.

А осенью я встретил любимого человека, который дарит мне вдохновение, поддержку и новые силы.

Уроки войны

Сегодня, в условиях войны, главное правило — это безопасность. Именно об этом я всегда напоминаю своим маленьким звездочкам.

О своей жизни через 10 лет

Вижу счастливое будущее, в котором война уже останется в прошлом, страна восстановится и будет стремительно развиваться. Но для этого всем нужно прилагать усилия, работать ответственно и делать свой вклад в общее дело.

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