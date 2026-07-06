Британский певец Гарри Стайлс попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую длинную серию концертов на стадионе Уэмбли. Артист дал 12 аншлаговых шоу подряд, превзойдя предыдущее достижение группы Coldplay.

Лондонская часть тура Together, Together стартовала 12 июня, а финальный концерт состоялся в субботу. Изначально было запланировано шесть выступлений, однако из-за высокого спроса их количество увеличили до 12.

Стайлс превзошел достижение Coldplay

В Книге рекордов Гиннесса сообщили, что Гарри Стайлс установил официальный рекорд по самой продолжительной концертной резиденции одного исполнителя на стадионе Уэмбли в рамках одного тура.

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Предыдущий рекорд принадлежал группе Coldplay, которая в 2025 году дала десять концертов подряд на этой арене.

Представитель Книги рекордов Гиннесса Уилл Манфорд отметил, что достижение Стайлса является свидетельством масштаба его шоу, их культурного влияния и прочной связи артиста со своими поклонниками.

Накануне финального выступления администрация стадиона Уэмбли открыла памятный баннер в честь нового рекорда певца с надписью: 12 концертов. Один рекорд. Место в истории Уэмбли.

По данным организаторов, финальное выступление собрало около 80 тыс. зрителей.

Мать Стайлса поздравила его с рекордом

Мать Гарри Стайлса Энн Твист опубликовала в соцсетях детскую фотографию сына вместе со старшей сестрой Джеммой, а также снимки с финального концерта.

В публикации Энн Твист отметила, что еще в 1996 году чувствовала: ее сын обязательно будет выступать на сцене. Правда, тогда она даже не догадывалась, что со временем Гарри будет бить рекорды, занимаясь тем, для чего, по ее мнению, был рожден.

После начала сольной карьеры в 2017 году Гарри Стайлс получил шесть премий Brit Awards, три премии Grammy и две премии Ivor Novello Awards. В январе этого года он выпустил свой четвертый студийный альбом Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Источник : BBC

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