Британський співак Гаррі Стайлз потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найдовшу серію концертів на стадіоні Вемблі. Артист відіграв 12 аншлагових шоу поспіль, перевершивши попереднє досягнення гурту Coldplay.

Лондонська частина туру Together, Together стартувала 12 червня, а фінальний концерт відбувся в суботу. Спочатку було заплановано шість виступів, однак через високий попит їхню кількість збільшили до 12.

Стайлз перевершив досягнення Coldplay

У Книзі рекордів Гіннеса повідомили, що Гаррі Стайлз встановив офіційний рекорд за найдовшу концертну резиденцію одного виконавця на стадіоні Вемблі в межах одного туру.

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Попередній рекорд належав гурту Coldplay, що у 2025 році дав десять концертів поспіль на цій арені.

Представник Книги рекордів Гіннеса Вілл Манфорд зазначив, що досягнення Стайлза є свідченням масштабу його шоу, їхнього культурного впливу та міцного зв’язку артиста зі своїми шанувальниками.

Напередодні фінального виступу адміністрація стадіону Вемблі відкрила пам’ятний банер на честь нового рекорду співака з написом: 12 концертів. Один рекорд. Місце в історії Вемблі.

За даними організаторів, фінальний виступ зібрав близько 80 тис. глядачів.

Мати Стайлза привітала його з рекордом

Мати Гаррі Стайлза Енн Твіст опублікувала у соцмережах дитяче фото сина разом зі старшою сестрою Джеммою, а також світлини з фінального концерту.

У дописі Енн Твіст зазначила, що ще у 1996 році відчувала: її син неодмінно виступатиме на сцені. Щоправда, тоді вона навіть не здогадувалася, що згодом Гаррі битиме рекорди, займаючись тим, для чого, на її думку, був народжений.

Після початку сольної кар’єри у 2017 році Гаррі Стайлз здобув шість премій Brit Awards, три премії Grammy та дві премії Ivor Novello Awards. У січні цього року він випустив свій четвертий студійний альбом Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Джерело : BBC

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