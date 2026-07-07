После свадьбы американской певицы Тейлор Свифт и звезды NFL Трэвиса Келси внимание поклонников приковано к их дальнейшим планам. Больше всего обсуждений вызывает вопрос, готова ли супружеская пара в ближайшее время стать родителями.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к паре, окончательного решения они пока не приняли. Одной из главных причин называют риски, связанные с безопасностью, с которыми певица сталкивается уже много лет.

Безопасность стала главным препятствием

По словам инсайдера, знакомые супругов не уверены, что они решатся на детей.

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— У нее очень сложная ситуация с безопасностью. В ее мире трудно воспитывать ребенка, — утверждает источник.

Как отмечается, обеспокоенность по этому поводу есть и у родственников пары, ведь к их домам также приходили посторонние люди.

По словам инсайдера, Свифт регулярно получает угрозы смертью. Некоторые люди, которые могут представлять опасность для певицы, находятся в поле зрения ФБР, однако отдельных из них до сих пор не удалось найти. Источник также заявил, что за последние годы было около десятка реальных угроз ее жизни.

Издание напоминает, что в 2024 году правоохранители предотвратили теракт на концерте Свифт в Вене, из-за чего выступления пришлось отменить.

Кроме того, в прошлом году судебные документы, полученные Daily Mail, свидетельствовали о том, что частный детектив, которого наняла певица, потерял след одного из ее преследователей.

Именно вопрос безопасности, по словам источников, также повлиял на выбор места проведения свадьбы. Сообщается, что церемонию организовали в Madison Square Garden, поскольку эта площадка могла обеспечить уровень охраны, близкий к государственному.

Свифт ранее уже говорила о своих страхах

Еще в 2014 году Тейлор Свифт признавалась, что не была уверена, хочет ли иметь детей.

Тогда артистка объясняла, что ей трудно представить, как ребенок мог бы жить обычной жизнью, если бы с самого рождения его преследовали фотографы.

В то же время, по словам другого источника, Трэвис Келси не разделяет таких опасений и значительно спокойнее относится к возможным рискам.

Еще до помолвки тема семьи уже появлялась в творчестве Свифт. На альбоме The Life of a Showgirl она пела о желании иметь детей и дом с баскетбольным кольцом во дворе. Сам Келси ранее также говорил брату Джейсону, что видит создание семьи в своем будущем.

Карьера остается приоритетом

Несмотря на свадьбу, ни Свифт, ни Келси не собираются делать паузу в работе.

Футболист готовится к новому сезону в составе Kansas City Chiefs. Уже 29 июля он должен присоединиться к тренировочному лагерю, который продлится до 20 августа, а новый сезон NFL стартует 9 сентября.

Помимо футбола, Келси занимается бизнесом, участвует в актерских проектах и продолжает записывать подкаст New Heights вместе с братом Джейсоном.

Тейлор Свифт также не планирует завершать музыкальную карьеру после свадьбы. В одном из интервью она назвала оскорбительным мнение о том, что после замужества женщина должна прекратить работать.

Во время подготовки к свадьбе певица продолжала записывать новую музыку, выпустила песню I Knew It, I Knew You для саундтрека Toy Story 5, а также, по информации источников, работает над новым альбомом.

После почти двухлетнего тура Eras Tour артистка планирует сделать перерыв в гастролях. Ожидается, что благодаря этому она будет чаще посещать матчи мужа и поддерживать его с трибун.

По данным Daily Mail, в личной жизни Свифт также хотела бы взять фамилию мужа. При этом профессионально она и дальше будет выступать под своим сценическим именем. По словам источника, певица считает это важным шагом, в частности потому, что такую же фамилию могли бы носить и их будущие дети.

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