Після весілля американської співачки Тейлор Свіфт та зірки NFL Тревіса Келсі увага шанувальників прикута до їхніх подальших планів. Найбільше обговорень викликає питання, чи готове подружжя найближчим часом стати батьками.

Як повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела, близькі до пари, остаточного рішення вони поки не ухвалили. Однією з головних причин називають безпекові ризики, з якими вже багато років стикається співачка.

Безпека стала головною перешкодою

За словами інсайдера, знайомі подружжя не впевнені, що вони зважаться на дітей.

Зараз дивляться

— У неї дуже складна ситуація з безпекою. У її світі важко виховувати дитину, — стверджує джерело.

Як зазначається, занепокоєння через це мають і родичі пари, адже до їхніх будинків також приходили сторонні люди.

За словами інсайдера, Свіфт регулярно отримує погрози смертю. Деякі люди, які можуть становити небезпеку для співачки, перебувають у полі зору ФБР, однак окремих із них досі не вдалося знайти. Джерело також заявило, що за останні роки було близько десятка реальних загроз її життю.

Видання нагадує, що у 2024 році правоохоронці запобігли теракту на концерті Свіфт у Відні, через що виступи довелося скасувати.

Крім того, торік судові документи, отримані Daily Mail, свідчили, що приватний детектив, якого найняла співачка, втратив слід одного з її переслідувачів.

Саме питання безпеки, за словами джерел, також вплинуло на вибір місця проведення весілля. Повідомляється, що церемонію організували в Madison Square Garden, оскільки цей майданчик міг забезпечити рівень охорони, близький до державного.

Свіфт раніше вже казала про свої страхи

Ще у 2014 році Тейлор Свіфт зізнавалася, що не була впевнена, чи хоче мати дітей.

Тоді артистка пояснювала, що їй важко уявити, як дитина могла б жити звичайним життям, якщо від народження її переслідували б фотографи.

Водночас, за словами іншого джерела, Тревіс Келсі не поділяє таких побоювань і значно спокійніше ставиться до можливих ризиків.

Ще до заручин тема сім’ї вже з’являлася у творчості Свіфт. На альбомі The Life of a Showgirl вона співала про бажання мати дітей і будинок із баскетбольним кільцем на подвір’ї. Сам Келсі раніше також говорив братові Джейсону, що бачить створення сім’ї у своєму майбутньому.

Кар’єра залишається пріоритетом

Попри одруження, ні Свіфт, ні Келсі не збираються робити паузу в роботі.

Футболіст готується до нового сезону у складі Kansas City Chiefs. Уже 29 липня він має приєднатися до тренувального табору, який триватиме до 20 серпня, а новий сезон NFL стартує 9 вересня.

Окрім футболу, Келсі займається бізнесом, бере участь в акторських проєктах і продовжує записувати подкаст New Heights разом із братом Джейсоном.

Тейлор Свіфт також не планує завершувати музичну кар’єру після весілля. В одному з інтерв’ю вона назвала образливою думку про те, що після одруження жінка повинна припинити працювати.

Під час підготовки до весілля співачка продовжувала записувати нову музику, випустила пісню I Knew It, I Knew You для саундтреку Toy Story 5, а також, за інформацією джерел, працює над новим альбомом.

Після майже дворічного туру Eras Tour артистка планує зробити перерву в гастролях. Очікується, що завдяки цьому вона частіше відвідуватиме матчі чоловіка та підтримуватиме його з трибун.

За даними Daily Mail, у приватному житті Свіфт також хотіла б узяти прізвище чоловіка. При цьому професійно вона й надалі виступатиме під своїм сценічним ім’ям. За словами джерела, співачка вважає це важливим кроком, зокрема тому, що таке саме прізвище могли б носити й їхні майбутні діти.

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