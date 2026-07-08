Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт откровенно рассказала, что помогает ей сохранять крепкий брак с президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

По словам телезвезды, главный секрет их отношений — любовь, которая с годами стала только сильнее. В этом году супруги отметили серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни.

Оксана Гутцайт назвала секрет крепкого брака

Оксана Гутцайт призналась, что за четверть века семейной жизни они с любимым, как и все пары, переживали ссоры, обиды и недопонимания.

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Однако в такие моменты она вспоминает, за что полюбила своего мужа, почему именно его выбрала отцом своих детей и за что продолжает его уважать.

— Я думаю, что это действительно любовь. Все понимают, что за 25 лет у нас были разные ссоры. Но всегда я вспоминаю, за что я его люблю, за что я его очень уважаю. Почему я выбрала его отцом для своих детей. И я забываю об этих обидах, недопониманиях. И влюбляюсь с каждым годом все больше и больше. Поэтому никакого секрета — просто любовь, — сказала ведущая.

Также Гутцайт ответила, сохранилась ли в их отношениях страсть. Она отметила, что с годами чувства закономерно меняются, однако близость между супругами никуда не исчезла.

— Если сказать правду, то, конечно, мы все понимаем, что такая пылающая страсть спустя 25 лет вряд ли будет. Конечно, он мой самый родной мужчина, самый любимый. Он моя вторая половина, которая уже за 25 лет приросла ко мне. И оторвать ее невозможно. Конечно, у нас есть и страсть, и все остальное. Возможно, просто не так, как это было 25 лет назад: каждую минуту, где только возможно. Уже более взвешенно, — поделилась Оксана.

Ранее Оксана Гутцайт уже говорила, что основой их семейной жизни являются взаимная поддержка и любовь. Пара поженилась в 2001 году. Через год у них родилась дочь Элина, а в 2010-м — сын Марк.

Также ведущая рассказывала, что влюбилась в своего будущего мужа всего за три дня после знакомства.

Фото: Оксана Гутцайт

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