Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт відверто розповіла, що допомагає їй зберігати міцний шлюб із президентом НОК України Вадимом Гутцайтом.

За словами телезірки, головний секрет їхніх стосунків — кохання, яке з роками стало лише сильнішим. Подружжя цього року відзначило срібне весілля — 25 років спільного життя.

Оксана Гутцайт назвала секрет міцного шлюбу

Оксана Гутцайт зізналася, що за чверть століття сімейного життя вона з коханим, як і всі пари, переживали сварки, образи та непорозуміння.

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Втім, у такі моменти вона згадує, за що полюбила свого чоловіка, чому саме його обрала батьком своїх дітей і за що продовжує його поважати.

— Я думаю, що це реально кохання. Всі розуміють, що за 25 років у нас бували різні сварки. Але завжди я згадую про те, за що я його люблю, за що я його сильно поважаю. Чому я обрала його татом для своїх дітей. І я забуваю про ці образи, недорозуміння. І закохуюся кожного року все більше і більше. Тому ніякого секрету — просто кохання, — сказала ведуча.

Також Гутцайт відповіла, чи збереглася у їхніх стосунках пристрасть. Вона зазначила, що з роками почуття закономірно змінюються, однак близькість між подружжям нікуди не зникла.

— Якщо сказати правду, то, звісно, ми всі розуміємо, що така спалююча пристрасть після 25 років навряд чи буде. Звісно, він мій найрідніший чоловік, найулюбленіший. Він друга моя половина, яка вже за 25 років приросла до мене. І відривати її неможливо. Звісно, в нас є і пристрасть, і все інше. Можливо, просто не так, як це було 25 років тому: кожну хвилину, де тільки можливо. Вже більше виважено, — поділилася Оксана.

Раніше Оксана Гутцайт вже казала, що основою їхнього сімейного життя є взаємна підтримка та кохання. Пара побралася у 2001 році. Через рік у них народилася донька Еліна, а у 2010-му — син Марк.

Також ведуча розповідала, що закохалася у свого майбутнього чоловіка лише за три дні після знайомства.

Фото: Оксана Гутцайт

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