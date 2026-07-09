Мошенники выманили у Наталки Денисенко 9 тыс. грн: что произошло
- Мошенники выманили предоплату за товар, после чего перестали выходить на связь.
- Денисенко призвала подписчиков быть осторожными и рассказала, что больше не будет покупать такие товары через непроверенные страницы.
- Также актриса сообщила, что ее видео без разрешения использовали в фейковой рекламе онлайн-казино.
Актриса театра и кино Наталка Денисенко рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников. В поисках нужного товара она наткнулась на фейковый аккаунт, перевела предоплату и потеряла 9 тыс. грн.
Об этом актриса сообщила в своих Instagram-сторис.
Как Наталка Денисенко потеряла деньги
По словам Денисенко, она искала в интернете детские некрашеные волосы с завитком, поскольку не смогла найти подходящий вариант в Киеве.
Актриса наткнулась на страницу, которая вызывала доверие: там было много подписчиков и отзывов. После переписки ей сообщили, что нашли нужный товар, однако попросили внести предоплату.
— Я скинула им предоплату — 9 тысяч гривен — и они исчезли, конечно, — рассказала Денисенко.
В другой сторис звезда отметила, что понимает свою ошибку.
— Понимаю, что нужно было проверить еще 100 раз, но, возможно, у кого-то есть контакты, куда обращаться в киберполицию? — обратилась она к подписчикам.
Что было дальше
Денисенко также показала фрагмент переписки с продавцами. По ее словам, собеседники убеждали, что вернут деньги, если товар не подойдет, а также уверяли, что их страница работает уже много лет.
Кроме того, они объяснили необходимость большей предоплаты якобы ограничениями на наложенный платеж.
После того как деньги исчезли вместе с продавцами, актриса решила больше не покупать такие товары через непроверенные страницы в соцсетях.
Неприятности для актрисы на этом не закончились. Позже Наталка Денисенко опубликовала еще одну сторис, в которой показала рекламу онлайн-казино, где использовали видео с ее участием.
В ролике создавалось впечатление, будто Денисенко призывает играть в азартные игры и рассказывает о выигрыше. Актриса подчеркнула, что это неправда.