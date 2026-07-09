Актриса театра и кино Наталка Денисенко рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников. В поисках нужного товара она наткнулась на фейковый аккаунт, перевела предоплату и потеряла 9 тыс. грн.

Об этом актриса сообщила в своих Instagram-сторис.

Как Наталка Денисенко потеряла деньги

По словам Денисенко, она искала в интернете детские некрашеные волосы с завитком, поскольку не смогла найти подходящий вариант в Киеве.

Сейчас смотрят

Актриса наткнулась на страницу, которая вызывала доверие: там было много подписчиков и отзывов. После переписки ей сообщили, что нашли нужный товар, однако попросили внести предоплату.

— Я скинула им предоплату — 9 тысяч гривен — и они исчезли, конечно, — рассказала Денисенко.

В другой сторис звезда отметила, что понимает свою ошибку.

— Понимаю, что нужно было проверить еще 100 раз, но, возможно, у кого-то есть контакты, куда обращаться в киберполицию? — обратилась она к подписчикам.

Что было дальше

Денисенко также показала фрагмент переписки с продавцами. По ее словам, собеседники убеждали, что вернут деньги, если товар не подойдет, а также уверяли, что их страница работает уже много лет.

Кроме того, они объяснили необходимость большей предоплаты якобы ограничениями на наложенный платеж.

После того как деньги исчезли вместе с продавцами, актриса решила больше не покупать такие товары через непроверенные страницы в соцсетях.

Неприятности для актрисы на этом не закончились. Позже Наталка Денисенко опубликовала еще одну сторис, в которой показала рекламу онлайн-казино, где использовали видео с ее участием.

В ролике создавалось впечатление, будто Денисенко призывает играть в азартные игры и рассказывает о выигрыше. Актриса подчеркнула, что это неправда.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.