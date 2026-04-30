Мужчина, который выдавал себя за сотрудника СБУ, выманил у народной артистки Украины более $128 тыс. и около 400 тыс. грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и полиции Киева.

Мошенничество под видом СБУ: что известно

По данным следствия, жертвой аферистов стала 71-летняя киевлянка — народная артистка Украины.

Сейчас смотрят

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Службы безопасности Украины. Он заявил, что ее якобы подозревают в государственной измене, а все сбережения нуждаются в проверке на предмет возможного “российского происхождения”.

Чтобы сделать историю более убедительной, мошенники присылали потерпевшей поддельные повестки и проводили через видеосвязь имитацию обысков.

Под давлением и манипуляциями женщина согласилась передать средства. Сначала она лично передала злоумышленнику $128 тыс.

Впоследствии, после повторного контакта, перевела еще около 400 тыс. грн на указанные счета.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 36-летний житель Сумской области.

После получения денег он конвертировал их и перечислил на криптокошельки третьих лиц. За свое участие в схеме оставил себе лишь часть средств — около $900.

Фигуранта задержали правоохранители Киева совместно с оперативниками СБУ и аналитиками криминального блока.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога более 3,3 млн грн.

Сейчас правоохранители устанавливают других участников схемы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.