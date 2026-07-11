Король Чарльз вперше за чотири роки побачив дітей принца Гаррі
- Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти відвідали короля Чарльза і королеву Каміллу.
- Зустріч відбулася в приватній резиденції короля — Гайгроув-хаусі.
- Король уперше за понад чотири роки особисто побачив онуків Арчі та Лілібет.
Герцог і герцогиня Сассекські разом зі своїми дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет – відвідали короля Чарльза III та королеву Каміллу.
Про це пише ВВС.
Принц Гаррі з родиною відвідав короля Чарльза
Букінгемський палац увечері в п’ятницю, 10 липня, підтвердив, що король і королева приймали родину принца Гаррі в маєтку Гайгроув-хаус раніше того ж дня.
У палаці охарактеризували зустріч у приватній резиденції короля в графстві Глостершир як “приватну сімейну подію”.
Король уперше за понад чотири роки особисто побачив своїх онуків – семирічного Арчі та п’ятирічну Лілібет.
Принц Гаррі та Меган востаннє разом перебували у Великій Британії у 2022 році, коли приїхали на похорон королеви Єлизавети II.
Цього тижня принц Гаррі взяв участь у низці заходів у Великій Британії, однак у четвер підтвердили, що Меган і двоє дітей не супроводжуватимуть його під час жодного з публічних заходів в останні два дні його візиту.
Де саме родина зупинилася під час перебування у країні, невідомо.
Зустріч є важливим кроком у сімейних стосунках, які залишаються напруженими після того, як принц Гаррі та Меган у 2020 році залишили Велику Британію та відмовилися від виконання королівських обов’язків.
З 2022 року принц Гаррі приїжджав до країни сам. Востаннє він зустрічався з батьком під час поїздки у вересні минулого року.
Поки Гаррі та його родина перебували в Гайгроув-хаусі, його брат, принц Уельський, брав участь у благодійному матчі з поло у Віндзорі.
Стосунки між братами залишаються зруйнованими, і жодних планів щодо їхньої зустрічі під час перебування Гаррі та Меган у Великій Британії немає.
У п’ятницю принц Гаррі перебував у Бірмінгемі, де розпочав відлік до наступних Ігор нескорених для поранених військовослужбовців — заходу, до організації якого він тісно долучений уже багато років.
Учасники та прихильники змагань тепло вітали принца оплесками. Також він спробував свої сили в піклболі та регбі на кріслах колісних.
Планувалося, що Меган візьме участь у заходах у Лондоні та Бірмінгемі. Однак після суперечки щодо рівня безпеки згодом підтвердили, що цього не буде.
Минулого тижня, ще до приїзду принца, виникла плутанина щодо того, чи зупиниться він у Букінгемському палаці.
Його команда повідомила, що він прийняв запрошення зупинитися в палаці, однак Букінгемський палац оперативно це спростував, заявивши, що принца Гаррі заздалегідь повідомили про те, що він не зможе там проживати.