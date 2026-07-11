Герцог і герцогиня Сассекські разом зі своїми дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет – відвідали короля Чарльза III та королеву Каміллу.

Про це пише ВВС.

Принц Гаррі з родиною відвідав короля Чарльза

Букінгемський палац увечері в п’ятницю, 10 липня, підтвердив, що король і королева приймали родину принца Гаррі в маєтку Гайгроув-хаус раніше того ж дня.

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У палаці охарактеризували зустріч у приватній резиденції короля в графстві Глостершир як “приватну сімейну подію”.

Король уперше за понад чотири роки особисто побачив своїх онуків – семирічного Арчі та п’ятирічну Лілібет.

Принц Гаррі та Меган востаннє разом перебували у Великій Британії у 2022 році, коли приїхали на похорон королеви Єлизавети II.

Цього тижня принц Гаррі взяв участь у низці заходів у Великій Британії, однак у четвер підтвердили, що Меган і двоє дітей не супроводжуватимуть його під час жодного з публічних заходів в останні два дні його візиту.

Де саме родина зупинилася під час перебування у країні, невідомо.

Зустріч є важливим кроком у сімейних стосунках, які залишаються напруженими після того, як принц Гаррі та Меган у 2020 році залишили Велику Британію та відмовилися від виконання королівських обов’язків.

З 2022 року принц Гаррі приїжджав до країни сам. Востаннє він зустрічався з батьком під час поїздки у вересні минулого року.

Поки Гаррі та його родина перебували в Гайгроув-хаусі, його брат, принц Уельський, брав участь у благодійному матчі з поло у Віндзорі.

Стосунки між братами залишаються зруйнованими, і жодних планів щодо їхньої зустрічі під час перебування Гаррі та Меган у Великій Британії немає.

У п’ятницю принц Гаррі перебував у Бірмінгемі, де розпочав відлік до наступних Ігор нескорених для поранених військовослужбовців — заходу, до організації якого він тісно долучений уже багато років.

Учасники та прихильники змагань тепло вітали принца оплесками. Також він спробував свої сили в піклболі та регбі на кріслах колісних.

Планувалося, що Меган візьме участь у заходах у Лондоні та Бірмінгемі. Однак після суперечки щодо рівня безпеки згодом підтвердили, що цього не буде.

Минулого тижня, ще до приїзду принца, виникла плутанина щодо того, чи зупиниться він у Букінгемському палаці.

Його команда повідомила, що він прийняв запрошення зупинитися в палаці, однак Букінгемський палац оперативно це спростував, заявивши, що принца Гаррі заздалегідь повідомили про те, що він не зможе там проживати.

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