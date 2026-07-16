В четверг, 16 июля, отмечается День принятия Декларации о суверенитете Украины и День бухгалтера и аудитора. Также на эту дату приходятся Международный день драг-культуры, Всемирный День PR-специалиста, Всемирный день змей и Всемирный день благодарности морской свинке.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Атеногена и его 10 учеников. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 16 июля 2026 года

Православные верующие 16 июля вспоминают священномученика Атеногена. Он вместе со своими 10 учениками пострадал во времена преследования христиан императором Диоклетианом. Они мужественно отдали свою жизнь за веру во Христа.

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Какой сегодня, 16 июля 2026 года, день в Украине

В Украине 16 июля отмечают День бухгалтера и аудитора. Праздник был установлен в 2004 году, “учитывая значительный вклад работников бухгалтерских служб в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, рост национальной экономики”. Дата была выбрана в честь принятия Закона О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине 1999 года.

Также в календаре 16 июля — День принятия Декларации о суверенитете Украины. Именно в этот день 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял документ, который стал важным шагом на пути к независимости нашего государства.

Кто празднует день ангела 16 июля 2026 года

В этот день именины отмечают Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина и Юлия. Не забудьте поздравить родных и друзей, которые носят эти имена.

Что нельзя делать 16 июля 2026 года

В этот день запрещено ссориться. сквернословить, сплетничать, завидовать, быть жадным, проявлять жестокость. Нельзя отворачиваться от тех, кто нуждается в помощи, иначе сами окажетесь в затруднительном положении.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе.

Согласно лунному календарю, 16 июля рекомендуется уменьшить физические и эмоциональные нагрузки. Сосредоточьтесь на завершении и упорядочении начатых проектов.

Народные приметы на 16 июля 2026 года

В небе летают коршуны — к засухе.

Утром густой туман — к хорошему урожаю грибов.

В поле мыши едят колосья — зима будет долгой и суровой.

Слышать звонкое пение соловья — к перемене погоды.

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