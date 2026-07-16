У четвер, 16 липня, відзначається День ухвалення Декларації про суверенітет України та День бухгалтера і аудитора. Також на цю дату припадають Міжнародний день драг-культури, Всесвітній День PR-фахівця, Всесвітній день змій та День подяки морській свинці.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Атеногена та його 10 учнів. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 16 липня 2026 року

Православні віряни 16 липня згадують священномученика Атеногена. Він разом зі своїми 10 учнями постраждав в часи переслідування християн імператором Діоклетіаном. Вони мужньо віддали своє життя за віру в Христа.

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Який сьогодні, 16 липня 2026 року, день в Україні

В Україні 16 липня відзначають День бухгалтера і аудитора. Свято було встановлено у 2004 році, “враховуючи значний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки”. Дата була вибрана на честь ухвалення Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 1999 року.

Також у календарі 16 липня – День ухвалення Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила документ, який став важливим кроком на шляху до незалежності нашої держави.

Хто святкує день ангела 16 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина та Юлія. Не забудьте привітати рідних і друзів, які носять ці імена.

Що не можна робити 16 липня 2026 року

Цього дня заборонено сваритися. лихословити, пліткувати, заздрити, бути жадібним, проявляти жорстокість. Не можна відвертатися від тих, хто потребує допомоги, інакше самі опинитеся у скрутному становищі.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї.

Згідно з місячним календарем, 16 липня рекомендується зменшити фізичні та емоційні навантаження, щоб не виснажити свій організм. Зосередьтеся на завершенні та впорядкуванні розпочатих проєктів.

Народні прикмети на 16 липня 2026 року

У небі літають шуліки – до посухи.

Вранці густий туман – до гарного врожаю грибів.

У полі миші їдять колосся – зима буде довгою і суворою.

Чути дзвінки спів солов’я – до зміни погоди.

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