Сменил прическу и похудел: дочь Поляковой показала фото мужа до брака и сейчас
- Маша Полякова показала, как ее супруг Эден Пассарелли изменился за первый год брака.
- На свежем фото он заметно похудел и обрезал длинные волосы.
- Сам Эден пошутил, что сработал так называемый "эффект жены".
Дочь украинской певицы Оли Поляковой, блогер Маша, показала, как изменился ее муж Эден Пассарелли за год брака.
Дочь Поляковой показала фото мужа до брака и сейчас
Недавно супруги отпраздновали первую годовщину свадьбы. По этому случаю Маша опубликовала архивные и свежие снимки возлюбленного. На новом фото Эден заметно похудел, а также сменил прическу, теперь у него не длинные волосы. Блогер коротко пошутила, что ее муж стал лучшей версией себя.
Пассарелли также поделился этими фотографиями. По его словам, первый кадр был сделан в начале их супружеской жизни, а второй через год. Муж Маши с юмором отметил, что так называемый “эффект жены” действительно работает.
Напомним, что Маша Полякова вышла замуж 17 июля 2025 года. Мужем блогера стал иностранец Эден Пассарелли. С ним Маша Полякова познакомилась в США, куда в прошлом году отправилась на учебу в Беркли.
Сама звездная мать Маши Оля Полякова делилась впечатлениями от своего зятя, американского музыканта Эдена Пассарелли. Артистка назвала Эдена “роскошным, опытным и красивым” парнем.
Также она рассказала, готова ли стать бабушкой.
Фото: Маша Полякова/Instagram