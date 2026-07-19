Дочь украинской певицы Оли Поляковой, блогер Маша, показала, как изменился ее муж Эден Пассарелли за год брака.

Дочь Поляковой показала фото мужа до брака и сейчас

Недавно супруги отпраздновали первую годовщину свадьбы. По этому случаю Маша опубликовала архивные и свежие снимки возлюбленного. На новом фото Эден заметно похудел, а также сменил прическу, теперь у него не длинные волосы. Блогер коротко пошутила, что ее муж стал лучшей версией себя.

Пассарелли также поделился этими фотографиями. По его словам, первый кадр был сделан в начале их супружеской жизни, а второй через год. Муж Маши с юмором отметил, что так называемый “эффект жены” действительно работает.

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Напомним, что Маша Полякова вышла замуж 17 июля 2025 года. Мужем блогера стал иностранец Эден Пассарелли. С ним Маша Полякова познакомилась в США, куда в прошлом году отправилась на учебу в Беркли.

Сама звездная мать Маши Оля Полякова делилась впечатлениями от своего зятя, американского музыканта Эдена Пассарелли. Артистка назвала Эдена “роскошным, опытным и красивым” парнем.

Также она рассказала, готова ли стать бабушкой.

Фото: Маша Полякова/Instagram

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