Донька української співачки Олі Полякової, блогерка Маша, показала, як змінився її чоловік Еден Пассареллі за рік шлюбу.

Донька Полякової показала фото чоловіка до шлюбу та зараз

Нещодавно подружжя відсвяткувало першу річницю весілля. З цієї нагоди Маша опублікувала архівний і свіжий знімки коханого. На новому фото Еден помітно схуднув, а також змінив зачіску, позбувшись довгого волосся. Блогерка коротко пожартувала, що її чоловік став кращою версією себе.

Пассареллі також поділився цими світлинами. За його словами, перший кадр був зроблений на початку їхнього подружнього життя, а другий — через рік. Чоловік Маші з гумором зазначив, що так званий «ефект дружини» справді працює.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Маша Полякова вийшла заміж 17 липня 2025 року. Чоловіком блогерки є іноземець Еден Пассареллі. З ним Маша Полякова познайомилась в США, куди торік вирушила на навчання в Берклі.

Сама зіркова мати Маші Оля Полякова поділилася враженнями від свого зятя, американського музиканта Едена Пассареллі. Артистка назвала Едена “розкішним, досвідченим і красивим” хлопцем.

Також вона зізналася, чи готова стати бабусею.

Фото: Маша Полякова/Instagram

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.