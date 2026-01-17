Певица Оля Полякова поделилась впечатлениями от своего зятя, американского музыканта Эдена Пассарелли. Также она призналась, готова ли стать бабушкой.

Полякова о зяте-иностранце

Артистка назвала Эдена “роскошным, опытным и красивым” парнем. Для Поляковой главной чертой в мужчине является доброта, и ее старшая дочь Маша выбрала именно такого партнера.

В начале года Оля вместе с дочерью и зятем ездила отдыхать в Буковель. Певица говорит, что Эден был очень благодарен и ему чрезвычайно понравилась Украина.

Сейчас смотрят

— Он впечатлен стойкостью наших людей и тем, как мы держимся во время войны. Его восхищают наши военные, наши женщины, кухня, природа. Он даже пошутил: Почему вы называете себя страной третьего мира? По сравнению с вашим развитием, ресторанами, сервисом и заправками — это Америка страна третьего мира, — рассказала Полякова.

Певица призналась, что зять называет ее “мамой”, и это, по словам Оли, “прикольно”. Эден вместе с дочерью Поляковой учится в Беркли на менеджменте шоу-бизнеса. Также он является директором группы, в которой Маша — фронтвумен.

— Маша пишет музыку, стихи и тексты, делает аранжировки. Он занимается поиском фестивалей, выступлений и возможностей. Думаю, что у их коллаборации есть будущее, — отметила артистка.

Оля добавила, что у отца Эдена — второй по величине лейбл звукозаписи в США, и при этом парень очень удивлен уровнем жизни в Украине.

Готова ли Полякова стать бабушкой

Артистка предполагает, что сначала статус бабушки, наверное, будет ее немного смущать. Однако Полякова готова к таким изменениям, ведь научилась относиться к жизни легче. К тому же статус бабушки не заставит певицу забыть о себе, своих радостях и удовольствиях.

— Статус бабушки точно не заставит меня сесть и вязать носки или быть только нянькой для внука. Это не про меня. Для СМИ, наверное, это будет просто новая приставка — “новоиспеченная бабушка Оля Полякова”. А в жизни ничего не изменится. Я не перестану носить короткие юбки и провоцировать полуголыми или совсем голыми образами. Я считаю, что нужно получать удовольствие от себя, пока у тебя есть желание это делать, — подчеркнула она.

И хотя Полякова считает, что 20-летней Маше еще не время рожать, певица только порадуется, если ее дочь сделает другой выбор.

— Я считаю, что ребенок ей сейчас не нужен. Она — студентка в чужой стране, без собственного жилья и дохода, поэтому сейчас не тот этап жизни. Голова на плечах, контрацепция и четкое ощущение своего предназначения и будущего — точно не о рождении детей в двадцать лет, — добавила Оля.

Источник : Viva

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.