Нова кінострічка режисера Крістофера Нолана Одіссея тріумфально увірвалася у світовий прокат. Лише за дебютний вікенд історико-міфологічний блокбастер заробив вражальні $264,1 млн по всьому світу.

Одіссея Нолана б’є рекорди: що відомо

Для оскароносного режисера, чий попередній фільм Оппенгеймер став абсолютним хітом 2023 року, цей старт увійшов до трійки найуспішніших у кар’єрі. З урахуванням інфляції Одіссея поступилася лише культовим картинам Нолана про Бетмена — Темний лицар: Відродження легенди ($358,5 млн) та Темний лицар ($304 млн).

Виробництво екранізації давньогрецької поеми Гомера обійшлося студії Universal Pictures у $250 млн. Генеральний директор IMAX Річард Гелфонд повідомив, що компанія отримала рекордні за всю свою історію $50 млн виключно на етапі попереднього продажу квитків.

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Також через екстремальний попит понад 50 кінотеатрів у Північній Америці були змушені ввести нічні покази — з півночі до 7 ранку. Основну частину аудиторії (близько 50%) склала молодь віком від 18 до 34 років.

Нагадаємо, що в основі сюжету нового блокбастера Крістофера Нолана лежить давньогрецька поема Гомера. Кінострічка відтворює повернення додому царя Ітаки після його участі у Троянській війні. Головну роль міфічного героя Одіссея на екрані втілив Метт Деймон.

Окрім Деймона, Нолан зібрав у проєкті неймовірний акторський склад. Дружину головного героя зіграла Енн Гетевей, а образ їхнього сина Телемаха втілив Том Голланд. У ролі підступного Антіноя з’явився Роберт Паттінсон, богиню мудрості Афіну зіграла Зендая, а в чарівну німфу Каліпсо перевтілилася Шарліз Терон.

Попри комерційний успіх, раніше Крістофер Нолан опинився в центрі скандалу через знімання Одіссеї в окупованому місті Дахла. Це територія Західної Сахари, яку вже 50 років контролює Марокко.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : Reuters

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