Я почала плакати: Раміна Есхакзай зіткнулася з расизмом на митниці Польщі
- Раміна Есхакзай заявила про прояви расизму на її адресу.
- Неприємна ситуація сталася на митниці в Польщі.
- Журналістка не могла стримати сліз через ксенофобські висловлювання деяких українців.
Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай заявила про прояви расизму на її адресу. Неприємна ситуація сталася на польському кордоні.
Через запізнення потяга Київ — Перемишль Раміна ледь не спізнилася на літак у відрядження, однак не тільки це зіпсувало їй настрій перед дорогою. Про це Есхакзай розповіла у своєму Instagram.
Раміна зіткнулася з расизмом та агресією на польському кордоні: що відомо
За словами Раміни, потяг прибув до Перемишля із запізненням майже на дві години. До вильоту літака залишалося обмаль часу, тому журналістка була змушена просити людей у черзі пропустити її вперед. Більшість пасажирів, зокрема мами з дітьми, поставилися до ситуації з розумінням і давали дорогу.
Однак знайшлися й ті, хто відреагував агресивно. Група дівчат намагалася затримати блогерку фізично, а інша жінка відмовилася пропустити Раміну, хоча її власний рейс був аж через 5 годин.
— Я чудово розумію, що мені ніхто нічого не винен. Але я маю хоча б запитати. Позаду чути крики тих самих дівчат із закликами не пропускати мене. І тут до мене підходять жінки з дітьми й кажуть, щоб я проходила із ними, — поділилася журналістка.
Найбільшим шоком для Раміни стали ксенофобські вигуки в черзі, які пролунали їй у спину після того, як її підтримали мами з дітьми.
— А потім я чую за спиною: “Циганське отродіє. У неї це в крові… пертися…” Далі усе ніби в тумані. Чи то через сьогоднішній обстріл, чи через дитячу травму, але мене просто роз*бало. Я почала плакати, — зізналася Раміна.
Вона додала, що через расистські образи на мить опустила руки й навіть не змогла за себе постояти.
— Я ніби на мить опинилася поза своєю “бульбашкою”, де українець українцю — друг, а не суперник у Голодних іграх під час проходження пішого кордону, — розповіла Раміна.
Попри емоційне потрясіння, історія завершилася добре завдяки небайдужим людям. Раміна щиро подякувала всім, хто виявив людяність, і підтвердила, що на свій літак вона все ж таки встигла.
Ситуація, в яку потрапила журналістка, є черговим доказом того, що прояви расизму досі присутні в нашому повсякденні.
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Фото: Раміна Есхакзай