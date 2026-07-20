Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай заявила про прояви расизму на її адресу. Неприємна ситуація сталася на польському кордоні.

Через запізнення потяга Київ — Перемишль Раміна ледь не спізнилася на літак у відрядження, однак не тільки це зіпсувало їй настрій перед дорогою. Про це Есхакзай розповіла у своєму Instagram.

Раміна зіткнулася з расизмом та агресією на польському кордоні: що відомо

За словами Раміни, потяг прибув до Перемишля із запізненням майже на дві години. До вильоту літака залишалося обмаль часу, тому журналістка була змушена просити людей у черзі пропустити її вперед. Більшість пасажирів, зокрема мами з дітьми, поставилися до ситуації з розумінням і давали дорогу.

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Однак знайшлися й ті, хто відреагував агресивно. Група дівчат намагалася затримати блогерку фізично, а інша жінка відмовилася пропустити Раміну, хоча її власний рейс був аж через 5 годин.

— Я чудово розумію, що мені ніхто нічого не винен. Але я маю хоча б запитати. Позаду чути крики тих самих дівчат із закликами не пропускати мене. І тут до мене підходять жінки з дітьми й кажуть, щоб я проходила із ними, — поділилася журналістка.

Найбільшим шоком для Раміни стали ксенофобські вигуки в черзі, які пролунали їй у спину після того, як її підтримали мами з дітьми.

— А потім я чую за спиною: “Циганське отродіє. У неї це в крові… пертися…” Далі усе ніби в тумані. Чи то через сьогоднішній обстріл, чи через дитячу травму, але мене просто роз*бало. Я почала плакати, — зізналася Раміна.

Вона додала, що через расистські образи на мить опустила руки й навіть не змогла за себе постояти.

— Я ніби на мить опинилася поза своєю “бульбашкою”, де українець українцю — друг, а не суперник у Голодних іграх під час проходження пішого кордону, — розповіла Раміна.

Попри емоційне потрясіння, історія завершилася добре завдяки небайдужим людям. Раміна щиро подякувала всім, хто виявив людяність, і підтвердила, що на свій літак вона все ж таки встигла.

Ситуація, в яку потрапила журналістка, є черговим доказом того, що прояви расизму досі присутні в нашому повсякденні.

Так, нещодавно під роздачу сенаторки Парагваю попав футболіст Кіліан Мбаппе під час ЧС-2026. Селеста Амарілья опублікувала низку принизливих дописів на адресу спортсмена.

Фото: Раміна Есхакзай

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