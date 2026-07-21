Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры (EACEA) по рекомендации Еврокомиссии приняло окончательное решение остановить грант в размере 2 млн евро для Фонда Венецианской биеннале (Fondazione La Biennale di Venezia). Причиной такого шага стало присутствие России на выставке современного искусства.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

ЕС отменил €2 млн гранта Венецианской биеннале: что известно

Решение об отмене гранта было принято по результатам тщательной юридической оценки. В Еврокомиссии подчеркнули, что культура за деньги налогоплательщиков ЕС должна транслировать демократические ценности, которыми пренебрегает страна-агрессор.

Сейчас смотрят

— Культурные мероприятия, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения взглядов – ценностям, которые не уважают в современной России, — подчеркнул Тома Ренье.

Как развивался скандал между Венецианской биеннале и ЕС

Процесс отзыва средств был запущен после того, как президент Фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко официально подтвердил открытие российского павильона — впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На первом этапе Еврокомиссия дала организаторам 30 дней, чтобы те либо отказались от российского участия, либо предоставили убедительные аргументы против отмены финансирования. Впоследствии ЕС требовал дополнительных разъяснений по поводу статуса россиян.

Более 20 стран Европы вместе с Украиной призвали организаторов сохранить принципиальную позицию 2022-2024 годов и не допускать РФ к выставке.

Впрочем, из-за отказа организаторов устранить агрессора Венецианская биеннале окончательно потеряла 2 млн евро европейской поддержки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.