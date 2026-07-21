Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) за рекомендацією Єврокомісії ухвалило остаточне рішення зупинити грант у розмірі 2 млн євро для Фонду Венеційської бієнале (Fondazione La Biennale di Venezia). Причиною такого кроку стала присутність Росії на цій виставці сучасного мистецтва.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.

ЄС скасував €2 млн гранту Венеційській бієнале: що відомо

Рішення про скасування гранту ухвалили за результатами ретельної юридичної оцінки. У Єврокомісії наголосили, що культура за гроші платників податків ЄС має транслювати демократичні цінності, якими нехтує країна-агресорка.

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— Культурні заходи, що фінансуються за кошти європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів – цінностям, які не поважають у сучасній Росії, — підкреслив Тома Реньє.

Як розвивався скандал між Венеційською бієнале і ЄС

Процес відкликання коштів запустили після того, як президент Фонду Бієнале П’єтранджело Буттафуоко офіційно підтвердив відкриття російського павільйону — уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На першому етапі Єврокомісія дала організаторам 30 днів, аби ті або відмовилися від російської участі, або надали переконливі аргументи проти скасування фінансування. Згодом ЄС вимагав додаткових роз’яснень щодо статусу росіян.

Понад 20 країн Європи разом з Україною закликали організаторів зберегти принципову позицію 2022–2024 років та не допускати РФ до виставки.

Втім, через відмову організаторів усунути агресора Венеційська бієнале остаточно втратила 2 мільйони євро європейської підтримки.

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